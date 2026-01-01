نشر AFFiNE بنقرة واحدة.
مساحة عمل شاملة ومفتوحة المصدر تجمع بين المستندات واللوحات البيضاء وقواعد البيانات، بمساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ AFFiNE
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AFFiNE
AFFiNE هو "نظام تشغيل معرفي" مفتوح المصدر يزيل الحواجز بين التوثيق والتعاون البصري وتنظيم البيانات. يمكن للمستخدمين كتابة مستندات منظمة، والرسم على لوحات بيضاء لا نهائية، والحفاظ على قواعد بيانات منظمة—كل ذلك ضمن مساحة العمل نفسها—دون الحاجة للتبديل بين أدوات منفصلة لكل مهمة.
تم بناء AFFiNE بهندسة معمارية تركز على الخصوصية وتعمل محليًا أولاً، مما يحافظ على معرفتك على بنية تحتية تتحكم فيها. يتم دمج المساعدة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء النظام، مما يساعد في الكتابة والرسم والتخطيط عبر كل نوع من أنواع المحتوى. يتضمن هذا النشر PostgreSQL مع امتداد pgvector للبحث المتقدم، وRedis للميزات في الوقت الفعلي، وترحيل قاعدة البيانات التلقائي للتحديثات الموثوقة.
الميزات الرئيسية لـ AFFiNE
مساحة عمل موحدة
يجمع المستندات واللوحات البيضاء وقواعد البيانات في منصة واحدة حتى تتمكن من التنقل بين الكتابة والرسم وتنظيم البيانات دون الحاجة إلى تبديل السياق بين تطبيقات منفصلة.
لوحات بيضاء بمساحة لا نهائية
تمنح اللوحات البيضاء الحرة المزودة بأدوات الرسم والتخطيط والملاحظات اللاصقة الفرق مساحة مرئية للعصف الذهني وأعمال التصميم جنبًا إلى جنب مع المستندات المنظمة.
مساعدة مدعومة بالـAI
يتم دمج الذكاء الاصطناعي عبر جميع أنواع المحتوى للمساعدة في الكتابة والتلخيص وتوليد المحتوى، مما يقلل من التكاليف العامة لإنتاج مخرجات معرفية عالية الجودة.
قواعد بيانات مهيكلة
نظّم المعلومات في طرق عرض قاعدة بيانات قابلة للتخصيص مع إمكانيات التصفية والاستعلام، مما يلغي الحاجة إلى أدوات جداول بيانات منفصلة ضمن نفس مساحة العمل.
تعاون في الوقت الحقيقي
تتيح المزامنة الخالية من التعارض لأعضاء الفريق المتعددين تحرير المستندات واللوحات البيضاء في وقت واحد، مع انعكاس التغييرات فورًا عبر جميع الأجهزة المتصلة.
لماذا تشغّل AFFiNE على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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