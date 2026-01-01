BentoPDF هي مجموعة أدوات PDF موجهة للخصوصية تعالج المستندات بالكامل في متصفح المستخدم — لا تغادر الملفات جهاز العميل أبدًا ولا تلامس أي خادم خارجي. إنها تحل محل العديد من خدمات PDF عبر الإنترنت بواجهة واحدة مستضافة ذاتيًا تغطي الدمج، التقسيم، إعادة ترتيب الصفحات، التدوير، تحويل الصور، التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، الضغط، حماية كلمة المرور، العلامات المائية، الرؤوس والتذييلات، وتحرير البيانات الوصفية.

للفرق والمؤسسات التي تتعامل مع المستندات الحساسة — العقود، البيانات المالية، الأوراق القانونية — فإن استضافة BentoPDF ذاتيًا تزيل مخاطر الخصوصية الناتجة عن تحميل الملفات السرية إلى خدمات PDF التجارية التي قد تحتفظ بنسخ أو تسجل الاستخدام. نظرًا لأن جميع المعالجة تتم من جانب العميل، فإن الخادم الافتراضي الخاص (VPS) يقدم واجهة الويب فقط، مما يحافظ على الحد الأدنى من متطلبات موارد الخادم مع ضمان بقاء المستندات خاصة تمامًا.