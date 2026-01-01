انشر BentoPDF بتثبيت بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات PDF تعتمد على المتصفح وتراعي الخصوصية لدمج وتقسيم وتحويل وتأمين ملفات PDF بدون رفع الملفات إلى أي مكان.
اختر باقة VPS المناسبة لـ BentoPDF
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام BentoPDF
BentoPDF هي مجموعة أدوات PDF موجهة للخصوصية تعالج المستندات بالكامل في متصفح المستخدم — لا تغادر الملفات جهاز العميل أبدًا ولا تلامس أي خادم خارجي. إنها تحل محل العديد من خدمات PDF عبر الإنترنت بواجهة واحدة مستضافة ذاتيًا تغطي الدمج، التقسيم، إعادة ترتيب الصفحات، التدوير، تحويل الصور، التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، الضغط، حماية كلمة المرور، العلامات المائية، الرؤوس والتذييلات، وتحرير البيانات الوصفية.
للفرق والمؤسسات التي تتعامل مع المستندات الحساسة — العقود، البيانات المالية، الأوراق القانونية — فإن استضافة BentoPDF ذاتيًا تزيل مخاطر الخصوصية الناتجة عن تحميل الملفات السرية إلى خدمات PDF التجارية التي قد تحتفظ بنسخ أو تسجل الاستخدام. نظرًا لأن جميع المعالجة تتم من جانب العميل، فإن الخادم الافتراضي الخاص (VPS) يقدم واجهة الويب فقط، مما يحافظ على الحد الأدنى من متطلبات موارد الخادم مع ضمان بقاء المستندات خاصة تمامًا.
الميزات الرئيسية لـ BentoPDF
المعالجة من جانب العميل
تتم جميع عمليات معالجة ملفات PDF داخل متصفح المستخدم — لا يتم تحميل المستندات إلى الخادم أبدًا، لذلك، لا يرى الجهاز المضيف محتويات الملف أبدًا.
دمج، تقسيم، وإعادة ترتيب
ادمج ملفات PDF متعددة، وقسّمها إلى صفحات أو أقسام فردية، واسحب الصفحات وأفلتها بالترتيب الدقيق الذي تحتاجه في ثوانٍ.
OCR متكامل
تحويل ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا والقائمة على الصور إلى مستندات نصية قابلة للبحث والاختيار بالكامل دون إرسال الملفات إلى خدمة تعرف تابعة لجهة خارجية.
أمان المستندات
أضف حماية بكلمة مرور وتشفير وعلامات مائية إلى ملفات PDF الحساسة قبل التوزيع، أو أزل القيود من ملفات PDF التي تملكها لاستعادة إمكانية التعديل.
تحويل الشكل
تحويل الصور إلى PDF، وتصدير الصفحات كصور، وتحويل Markdown مع رسوم Mermaid البيانية إلى ملفات PDF منسقة — كل ذلك من نفس الواجهة.
لماذا تشغّل BentoPDF على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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