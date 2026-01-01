AppFlowy هي منصة إنتاجية مفتوحة المصدر مبنية كبديل يحترم الخصوصية لـ Notion، تجمع بين محرر مرن قائم على الكتل، وعروض قواعد البيانات، ومساعدة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل تعاونية واحدة. تم بناؤها باستخدام Flutter و Rust، وتوفر أداءً أصليًا عبر أجهزة سطح المكتب والجوال والويب مع الحفاظ على جميع البيانات تحت سيطرتك.

الاستضافة الذاتية لـ AppFlowy تلغي رسوم الاشتراك لكل مستخدم، وتزيل وصول الأطراف الثالثة إلى المستندات الحساسة، وتوفر مساحات عمل ومستخدمين غير محدودين بتكلفة بنية تحتية ثابتة. ينشر هذا القالب حزمة AppFlowy Cloud الكاملة — عميل الويب، الواجهة الخلفية لـ API، المصادقة، تخزين الكائنات، وقاعدة البيانات — جاهزة للاتصالات من تطبيقات AppFlowy الأصلية لسطح المكتب والجوال.