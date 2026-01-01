انشر AppFlowy بنقرة واحدة.
مساحة عمل مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية، تجمع بين الملاحظات والويكيات وقواعد البيانات وإدارة المشاريع، كبديل لـ Notion.
اختر باقة VPS المناسبة لـ AppFlowy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AppFlowy
AppFlowy هي منصة إنتاجية مفتوحة المصدر مبنية كبديل يحترم الخصوصية لـ Notion، تجمع بين محرر مرن قائم على الكتل، وعروض قواعد البيانات، ومساعدة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل تعاونية واحدة. تم بناؤها باستخدام Flutter و Rust، وتوفر أداءً أصليًا عبر أجهزة سطح المكتب والجوال والويب مع الحفاظ على جميع البيانات تحت سيطرتك.
الاستضافة الذاتية لـ AppFlowy تلغي رسوم الاشتراك لكل مستخدم، وتزيل وصول الأطراف الثالثة إلى المستندات الحساسة، وتوفر مساحات عمل ومستخدمين غير محدودين بتكلفة بنية تحتية ثابتة. ينشر هذا القالب حزمة AppFlowy Cloud الكاملة — عميل الويب، الواجهة الخلفية لـ API، المصادقة، تخزين الكائنات، وقاعدة البيانات — جاهزة للاتصالات من تطبيقات AppFlowy الأصلية لسطح المكتب والجوال.
الميزات الرئيسية لـ AppFlowy
محرر قائم على الكتل
أنشئ مستندات غنية بالنصوص والصور والمحتويات المضمنة والوسائط باستخدام محرر كتل بديهي يعمل بسلاسة عبر أجهزة سطح المكتب والجوال والويب دون فجوات في الميزات بين الأنظمة الأساسية.
طرق عرض قاعدة البيانات المرنة
عرض وإدارة نفس البيانات كجدول، أو لوحة كانبان، أو تقويم، أو معرض، مما يمنح أعضاء الفريق المختلفين التخطيط الذي يناسب سير عملهم دون تكرار المعلومات.
مساعدة الكتابة بالذكاء الاصطناعي
إنشاء المحتوى وتلخيصه وتحسينه مباشرة داخل المستندات باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة التي تتصل بمزود خارجي (مثل OpenAI أو Azure OpenAI) المهيأ عبر مفتاح API — تتم معالجة البيانات بواسطة هذا المزود.
التعاون في الوقت الفعلي
العمل بالتزامن مع الزملاء باستخدام المزامنة الخالية من التعارضات، بحيث يمكن لعدة أشخاص تحرير نفس المستند دون الكتابة فوق تغييرات بعضهم البعض.
الملكية الكاملة للبيانات
يتم تخزين جميع المستندات وقواعد البيانات والمرفقات على البنية التحتية الخاصة بك دون الاعتماد على بائع معين، مما يضمن الامتثال للوائح البيانات والتحكم الكامل في الاحتفاظ بها.
لماذا تشغّل AppFlowy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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