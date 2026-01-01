BeaverHabits هو تطبيق بسيط لتتبع العادات مستضاف ذاتيًا، مستوحى من منهجية "لا تقطع السلسلة". على عكس تطبيقات العادات الموجهة نحو الأهداف، يركز BeaverHabits بشكل بحت على طقوس تسجيل الدخول اليومي — تحديد العادات المكتملة، والحفاظ على السلاسل، وتصور الاتساق بمرور الوقت دون العبء المعرفي للأهداف أو المعالم أو النتائج.

استضافة BeaverHabits ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بيانات روتينك الشخصي، بدون رسوم اشتراك وبدون خدمات مزامنة من طرف ثالث. يخزن التطبيق جميع البيانات في قاعدة بيانات SQLite محلية ويدعم حسابات متعددة المستخدمين، وتثبيت تطبيقات الويب التقدمية (PWA) لنظام iOS، وتصفية العلامات، والملاحظات اليومية، وواجهة برمجة تطبيقات REST، والتكاملات مع Home Assistant، وApple Shortcuts، وStream Deck.