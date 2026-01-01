انشر BeaverHabits بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع عادات بسيط ذاتي الاستضافة يركز على التحققات اليومية والسلاسل المتتالية، بدون أهداف أو تعقيد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ BeaverHabits
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام BeaverHabits
BeaverHabits هو تطبيق بسيط لتتبع العادات مستضاف ذاتيًا، مستوحى من منهجية "لا تقطع السلسلة". على عكس تطبيقات العادات الموجهة نحو الأهداف، يركز BeaverHabits بشكل بحت على طقوس تسجيل الدخول اليومي — تحديد العادات المكتملة، والحفاظ على السلاسل، وتصور الاتساق بمرور الوقت دون العبء المعرفي للأهداف أو المعالم أو النتائج.
استضافة BeaverHabits ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية بيانات روتينك الشخصي، بدون رسوم اشتراك وبدون خدمات مزامنة من طرف ثالث. يخزن التطبيق جميع البيانات في قاعدة بيانات SQLite محلية ويدعم حسابات متعددة المستخدمين، وتثبيت تطبيقات الويب التقدمية (PWA) لنظام iOS، وتصفية العلامات، والملاحظات اليومية، وواجهة برمجة تطبيقات REST، والتكاملات مع Home Assistant، وApple Shortcuts، وStream Deck.
الميزات الرئيسية لـ BeaverHabits
شبكة تسجيل الدخول اليومي
شبكة تقويم لكل عادة تُظهر السلاسل والفجوات بلمحة، مما يجعل الاتساق اليومي سهل التتبع ومحفزًا للحفاظ عليه.
تصفية الوسوم
تجميع وتصفية العادات حسب العلامات لعرض مركز — شاهد فقط الروتين الصباحي، أو العادات الصحية، أو أي فئة مخصصة.
ملاحظات يومية
أضف ما يصل إلى 1024 حرفًا من الملاحظات لكل عادة يوميًا لتسجيل السياق أو الملاحظات أو أسباب التخطي.
الوصول إلى REST API
الاستعلام عن بيانات العادات وتحديثها برمجيًا، مما يتيح الأتمتة باستخدام Apple Shortcuts و Home Assistant و Stream Deck عبر HabitDeck.
دعم PWA لنظام iOS
قم بتثبيت BeaverHabits كتطبيق على الشاشة الرئيسية على أجهزة iPhone و iPad لتجربة تسجيل دخول تحاكي التطبيقات الأصلية دون الحاجة إلى تنزيل من متجر التطبيقات.
لماذا تشغّل BeaverHabits على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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