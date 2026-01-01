GeoNetwork هو تطبيق فهرسة مفتوح المصدر قائم على المعايير، مصمم لإدارة الموارد المرجعية مكانياً عبر المؤسسات. تم تطويره تحت مظلة مؤسسة OSGeo، ويوفر تحرير البيانات الوصفية، والبحث الموحد، وعارض خرائط مدمج يعمل مع معايير ISO 19115/19139، ودبلن كور، وسجلات OGC API بشكل جاهز.

تتيح استضافة GeoNetwork ذاتياً التحكم الكامل في مجموعات البيانات الجغرافية المكانية الحساسة، وبيانات اعتماد التجميع، وسياسات الوصول على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). تجمع هذه القالب بين PostGIS للتخزين العلائقي و Elasticsearch للبحث المفهرس السريع، مما يجعل الفهرس جاهزاً للإنتاج بمجرد تشغيله.