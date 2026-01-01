انشر GeoNetwork بنقرة واحدة.
تطبيق كتالوج مفتوح المصدر لإدارة البيانات الوصفية الجغرافية المكانية ومجموعات البيانات وخدمات الخرائط التفاعلية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GeoNetwork
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GeoNetwork
GeoNetwork هو تطبيق فهرسة مفتوح المصدر قائم على المعايير، مصمم لإدارة الموارد المرجعية مكانياً عبر المؤسسات. تم تطويره تحت مظلة مؤسسة OSGeo، ويوفر تحرير البيانات الوصفية، والبحث الموحد، وعارض خرائط مدمج يعمل مع معايير ISO 19115/19139، ودبلن كور، وسجلات OGC API بشكل جاهز.
تتيح استضافة GeoNetwork ذاتياً التحكم الكامل في مجموعات البيانات الجغرافية المكانية الحساسة، وبيانات اعتماد التجميع، وسياسات الوصول على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). تجمع هذه القالب بين PostGIS للتخزين العلائقي و Elasticsearch للبحث المفهرس السريع، مما يجعل الفهرس جاهزاً للإنتاج بمجرد تشغيله.
الميزات الرئيسية لـ GeoNetwork
فهرس البيانات الوصفية المكانية
إدارة سجلات متوافقة مع ISO 19115/19139، ودبلن كور، وINSPIRE، مع التحقق المدمج والتحرير القائم على القوالب.
تجميع فيدرالي
استخراج البيانات الوصفية من CSW، وOAI-PMH، وWMS، وWFS، وعقد GeoNetwork الأخرى وفق جدول زمني لبناء طبقة اكتشاف واحدة.
بحث Elasticsearch
بحث مكاني كامل النص ومتعدد الأوجه مدعومًا بواجهة خلفية مجمعة من Elasticsearch لنتائج في أقل من ثانية عبر ملايين السجلات.
عارض الخرائط المضمن
معاينة طبقات WMS و WMTS و WFS مباشرة من سجل باستخدام عميل الخرائط المدمج المستند إلى OpenLayers.
سجلات OGC API
عرض محتوى الكتالوج عبر CSW 2.0.2 ومعيار OGC API Records الحديث لتكاملات البوابات الجغرافية اللاحقة.
PostGIS الخلفية
يأتي مع قاعدة بيانات PostGIS بحيث تستمر الأشكال الهندسية المكانية والروابط وقواعد الوصول في محرك نظم معلومات جغرافية مفتوح المصدر ومُثبت.
لماذا تشغّل GeoNetwork على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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