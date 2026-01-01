Anki Sync Server Enhanced هو صورة Docker جاهزة للإنتاج تستضيف بروتوكول مزامنة Anki الرسمي على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يتيح لك مزامنة مجموعات البطاقات التعليمية عبر سطح المكتب وAnkiDroid وAnkiMobile دون الاعتماد على AnkiWeb. تم بناؤه من مصدر Anki الرسمي ويتتبع كل إصدار جديد تلقائيًا.

الاستضافة الذاتية تبقي كل بطاقة، وسجل مراجعة، وملف وسائط تحت سيطرتك. دعم متعدد المستخدمين، ونسخ احتياطية مجدولة مع تحميل اختياري إلى S3، ومقاييس Prometheus، وfail2ban، وتحديد المعدل، ولوحة تحكم للحالة، كلها تأتي في حاوية واحدة — لا يلزم وجود قاعدة بيانات منفصلة أو خدمات خارجية.