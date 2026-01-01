انشر Anki Sync Server Enhanced بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم مزامنة Anki مستضاف ذاتيًا مع حسابات متعددة المستخدمين، ونسخ احتياطية تلقائية، ولوحة تحكم ويب مدمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Anki Sync Server Enhanced
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced هو صورة Docker جاهزة للإنتاج تستضيف بروتوكول مزامنة Anki الرسمي على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يتيح لك مزامنة مجموعات البطاقات التعليمية عبر سطح المكتب وAnkiDroid وAnkiMobile دون الاعتماد على AnkiWeb. تم بناؤه من مصدر Anki الرسمي ويتتبع كل إصدار جديد تلقائيًا.
الاستضافة الذاتية تبقي كل بطاقة، وسجل مراجعة، وملف وسائط تحت سيطرتك. دعم متعدد المستخدمين، ونسخ احتياطية مجدولة مع تحميل اختياري إلى S3، ومقاييس Prometheus، وfail2ban، وتحديد المعدل، ولوحة تحكم للحالة، كلها تأتي في حاوية واحدة — لا يلزم وجود قاعدة بيانات منفصلة أو خدمات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Anki Sync Server Enhanced
مزامنة متعددة المستخدمين
استضف ما يصل إلى 99 متعلمًا مستقلاً على VPS واحد، لكل منهم بيانات اعتماده الخاصة ومساحة تخزين مجموعة معزولة.
النسخ الاحتياطي التلقائي
أرشيفات يومية للمجموعة بأكملها مع استبقاء قابل للتكوين وتحميل اختياري إلى S3 أو MinIO أو Garage لنسخ خارج الموقع.
لوحة القيادة المدمجة
تعرض واجهة الويب حالة الخادم، وحجم بيانات كل مستخدم، وأوقات المزامنة الأخيرة، وسجل النسخ الاحتياطي، والسجلات المباشرة في لمحة.
مقاييس Prometheus
يعرض عمليات المزامنة، ومعدلات نجاح المصادقة، وحجم البيانات، ووقت التشغيل للوحات معلومات Grafana وخطوط أنابيب التنبيه.
أمان محصّن
تكامل Fail2ban، وتحديد معدل الطلبات، ودعم كلمات المرور المجزأة يحمي نقطة النهاية الخاصة بك من هجمات القوة الغاشمة.
لماذا تشغّل Anki Sync Server Enhanced على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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