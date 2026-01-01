Defguard هي منصة لإدارة الوصول منعدمة الثقة على مستوى المؤسسات مبنية حول WireGuard، وهي الحل الوحيد الذي يضيف مصادقة حقيقية متعددة العوامل مباشرة إلى نفق VPN بدلاً من تغليف بوابة تطبيق منفصلة حوله. يدير المكون الأساسي المضمن في هذا القالب واجهة الويب للإدارة، وموفر هوية OpenID Connect، وتسجيل المستخدمين، وتكوين ACL، ومستوى التحكم gRPC الذي يدير البوابات البعيدة وعملاء سطح المكتب.

تتيح لك استضافة Defguard ذاتيًا على VPS الخاص بك الاحتفاظ بأدلة المستخدمين، ومفاتيح الأجهزة، وسجلات التدقيق، ومفاتيح توقيع OpenID بالكامل تحت سيطرتك. أضف عقد بوابة Defguard في أي مكان على شبكتك لإنهاء أنفاق WireGuard، بينما يظل المكون الأساسي هو المصدر الوحيد للحقيقة للهوية والأجهزة وسياسات الوصول.