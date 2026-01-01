انشر Defguard بتثبيت بنقرة واحدة.
إدارة وصول مفتوحة المصدر منعدمة الثقة، مع مصادقة متعددة العوامل أصلية من WireGuard و OpenID Connect مدمج.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Defguard
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Defguard
Defguard هي منصة لإدارة الوصول منعدمة الثقة على مستوى المؤسسات مبنية حول WireGuard، وهي الحل الوحيد الذي يضيف مصادقة حقيقية متعددة العوامل مباشرة إلى نفق VPN بدلاً من تغليف بوابة تطبيق منفصلة حوله. يدير المكون الأساسي المضمن في هذا القالب واجهة الويب للإدارة، وموفر هوية OpenID Connect، وتسجيل المستخدمين، وتكوين ACL، ومستوى التحكم gRPC الذي يدير البوابات البعيدة وعملاء سطح المكتب.
تتيح لك استضافة Defguard ذاتيًا على VPS الخاص بك الاحتفاظ بأدلة المستخدمين، ومفاتيح الأجهزة، وسجلات التدقيق، ومفاتيح توقيع OpenID بالكامل تحت سيطرتك. أضف عقد بوابة Defguard في أي مكان على شبكتك لإنهاء أنفاق WireGuard، بينما يظل المكون الأساسي هو المصدر الوحيد للحقيقة للهوية والأجهزة وسياسات الوصول.
الميزات الرئيسية لـ Defguard
WireGuard مع MFA
فرض عوامل المصادقة الثنائية TOTP أو البريد الإلكتروني أو مفتاح الأجهزة مباشرةً على كل اتصال WireGuard بدلاً من الاعتماد على بوابة وصول منفصلة.
OpenID Connect مدمج
يتيح موفر هوية OIDC المدمج لـ Defguard إصدار رموز SSO المميزة لتطبيقاتك الأخرى دون نشر Keycloak أو موفر هوية تابع لجهة خارجية.
تسجيل المستخدم عن بعد
إعداد المستخدمين الجدد من خلال سير عمل تسجيل موجه يقوم بتعيين كلمات المرور، وتوفير الأجهزة، وتهيئة عميل سطح المكتب تلقائيًا.
قوائم التحكم بالوصول وقواعد جدار الحماية
حدد تجزئة الشبكة وسياسات الوصول لكل مستخدم التي تنتشر إلى بوابات Linux و FreeBSD/OPNsense في الوقت الفعلي.
مزامنة LDAP و AD
يحافظ التزامن ثنائي الاتجاه مع Active Directory و LDAP على اتساق المستخدمين والمجموعات وعضويات المجموعات عبر الأنظمة.
توفير YubiKey
توفير مفاتيح Yubico المادية لـ SSH و GPG و OpenPGP مباشرة من وحدة تحكم إدارة Defguard.
لماذا تشغّل Defguard على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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