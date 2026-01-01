انشر CommaFeed بتثبيت بنقرة واحدة.
قارئ RSS شخصي ذاتي الاستضافة مستوحى من Google Reader، مع اختصارات لوحة المفاتيح وتطبيقات الجوال وتصميم نظيف بثلاثة أجزاء.
اختر باقة VPS المناسبة لـ CommaFeed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CommaFeed
CommaFeed هو قارئ RSS شخصي سريع وخفيف الوزن مصمم بشكل صريح على واجهة مستخدم Google Reader الأصلية — بتصميم ثلاثي الأجزاء، واختصارات لوحة المفاتيح، وتحديد فوري للموجزات، واستيراد/تصدير OPML، وتركيز على السرعة بدلاً من تضخم الميزات. وهو مكتوب بلغة Java/Quarkus، ويعمل كملف ثنائي واحد مستقل، ويخزن كل شيء في قاعدة بيانات H2 مدمجة، لذا فإن النشر بأكمله عبارة عن حاوية واحدة بالإضافة إلى وحدة تخزين واحدة.
استضافة CommaFeed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على اشتراكاتك وحالة القراءة والمقالات المميزة بنجمة على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها لقارئ موجزات SaaS. تتصل تطبيقات Android و iOS الأصلية مباشرة بنسختك عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، ويتيح لك OPML الترحيل بحرية بين قراء الموجزات، ويقوم المجدول المدمج بتحديث الموجزات في الخلفية دون الحاجة إلى عمال خارجيين.
الميزات الرئيسية لـ CommaFeed
جوجل قارئ UI
تصميم بثلاثة أجزاء مع قائمة الخلاصات، وقائمة الإدخالات، وعرض القراءة — بالإضافة إلى اختصارات لوحة المفاتيح الكاملة (j/k/v/m) للتنقل السريع التي يتعرف عليها مستخدمو RSS القدامى على الفور.
استيراد/تصدير OPML
استورد وصدر اشتراكاتك عبر OPML القياسي، حتى تحتفظ بملكية عادات القراءة الخاصة بك ويمكنك تبديل القراء في أي وقت.
تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية
تتصل تطبيقات Android و iOS المصاحبة المجانية بنسختك المستضافة ذاتيًا عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) للقراءة أثناء التنقل دون تعريض البيانات لطرف ثالث.
قاعدة بيانات H2 مضمنة
قاعدة بيانات H2 ذات الملف الواحد لا تحتاج إلى خادم قاعدة بيانات منفصل — قم بعمل نسخة احتياطية لقارئك عن طريق نسخ مجلد واحد، واستعدها بإعادته.
تحديث خلاصة الخلفية
مجدول مدمج كيجدد آلاف ديال الخلاصات فالخلفية بفترات متكيفة، ما كيحتاجش سيليري أو عمال خارجيين.
لماذا تشغّل CommaFeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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