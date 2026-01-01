تثبيت LibreNMS بنقرة واحدة.
نظام لمراقبة الشبكة مدعوم من المجتمع، يكتشف الأجهزة تلقائيًا، مع دعم عميق لبروتوكول SNMP لآلاف من طرازات الأجهزة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LibreNMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LibreNMS
LibreNMS هو نظام مراقبة شبكة كامل الميزات ومرخص بموجب GPL، يكتشف البنية التحتية بأكملها تلقائيًا عبر SNMP وCDP وLLDP وOSPF وBGP وARP. يدعم آلاف نماذج الأجهزة من Cisco وJuniper وMikroTik وArista وHPE وFortinet والعديد غيرها جاهزة للاستخدام، مما يمنحك رسومًا بيانية لحركة المرور لكل منفذ، وتنبيهات، ورسم خرائط للشبكة دون رسوم ترخيص لكل جهاز.
استضافة LibreNMS ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على بيانات القياس عن بعد الحساسة للبنية التحتية على الأجهزة التي تتحكم فيها، دون أي بصمة وكيل على الأجهزة المراقبة. يجمع هذا النشر LibreNMS مع MariaDB وRedis وحاوية مخصصة لموزع الاستقصاء (poller dispatcher) بحيث تستمر عمليات الاستقصاء والتنبيه في العمل بشكل موثوق جنبًا إلى جنب مع واجهة الويب.
الميزات الرئيسية لـ LibreNMS
الاكتشاف التلقائي لـ SNMP
اكتشف الأجهزة وواجهاتها تلقائيًا عبر SNMP وCDP وLLDP وOSPF وBGP وARP دون الحاجة إلى عمل جرد يدوي.
دعم واسع للأجهزة
يأتي مع دعم لآلاف من نماذج أجهزة الشبكة والخادم وإنترنت الأشياء من Cisco و Juniper و MikroTik و HPE و Fortinet وغيرها الكثير.
التنبيهات والإشعارات
تحديد القواعد باستخدام التنبيهات المقولبة وتوصيلها عبر البريد الإلكتروني، وسلاك، وديسكورد، ومايكروسوفت تيمز، وباجر ديوتي، والويب هوكس، وأكثر من 80 وسيلة نقل.
الفوترة والنطاق الترددي
تتبع حركة المرور لكل منفذ باستخدام تقارير الفوترة للمئوي الخامس والتسعين للدوائر وواجهات العملاء، وهو مثالي لمزودي خدمة الإنترنت ومقدمي الخدمات المدارة.
API وتكاملات
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة بالإضافة إلى تكاملات من الدرجة الأولى مع Grafana وOxidized وNetBox وRancid وsmokeping وخرائط تستند إلى OpenStreetMap.
الاستقصاء الموزع
توسع خدمة الموزع نطاق الاستقصاء عبر حاويات عاملة متعددة، مما يحافظ على استجابة الشبكات الكبيرة دون فترات زمنية فائتة.
لماذا تشغّل LibreNMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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