LibreNMS هو نظام مراقبة شبكة كامل الميزات ومرخص بموجب GPL، يكتشف البنية التحتية بأكملها تلقائيًا عبر SNMP وCDP وLLDP وOSPF وBGP وARP. يدعم آلاف نماذج الأجهزة من Cisco وJuniper وMikroTik وArista وHPE وFortinet والعديد غيرها جاهزة للاستخدام، مما يمنحك رسومًا بيانية لحركة المرور لكل منفذ، وتنبيهات، ورسم خرائط للشبكة دون رسوم ترخيص لكل جهاز.

استضافة LibreNMS ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على بيانات القياس عن بعد الحساسة للبنية التحتية على الأجهزة التي تتحكم فيها، دون أي بصمة وكيل على الأجهزة المراقبة. يجمع هذا النشر LibreNMS مع MariaDB وRedis وحاوية مخصصة لموزع الاستقصاء (poller dispatcher) بحيث تستمر عمليات الاستقصاء والتنبيه في العمل بشكل موثوق جنبًا إلى جنب مع واجهة الويب.