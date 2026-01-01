Uptime Kuma هي أداة مراقبة ذاتية الاستضافة مع لوحة تحكم مصقولة وفي الوقت الفعلي لتتبع توفر مواقع الويب وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومنافذ TCP وسجلات DNS وحاويات Docker والمزيد. تتحقق من الأهداف على فترات قابلة للتكوين وترسل تنبيهات لحظة تعطل شيء ما.

تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) شاشة مراقبة دائمة تعمل على مدار الساعة بشكل مستقل عن جهازك المحلي. يمكنك إنشاء صفحات حالة عامة لخدماتك، وتكوين قنوات الإشعارات بما في ذلك Telegram وDiscord وSlack والبريد الإلكتروني وwebhooks، وتتبع نسب وقت التشغيل التاريخية بمرور الوقت.