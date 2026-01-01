نشر Uptime Kuma بنقرة واحدة.
مراقبة رائعة لوقت التشغيل مستضافة ذاتيًا للمواقع الإلكترونية وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات، مع صفحات حالة وتنبيهات متعددة القنوات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Uptime Kuma
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Uptime Kuma
Uptime Kuma هي أداة مراقبة ذاتية الاستضافة مع لوحة تحكم مصقولة وفي الوقت الفعلي لتتبع توفر مواقع الويب وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومنافذ TCP وسجلات DNS وحاويات Docker والمزيد. تتحقق من الأهداف على فترات قابلة للتكوين وترسل تنبيهات لحظة تعطل شيء ما.
تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) شاشة مراقبة دائمة تعمل على مدار الساعة بشكل مستقل عن جهازك المحلي. يمكنك إنشاء صفحات حالة عامة لخدماتك، وتكوين قنوات الإشعارات بما في ذلك Telegram وDiscord وSlack والبريد الإلكتروني وwebhooks، وتتبع نسب وقت التشغيل التاريخية بمرور الوقت.
الميزات الرئيسية لـ Uptime Kuma
مراقبة متعددة الأنواع
راقب نقاط نهاية HTTP/HTTPS، ومنافذ TCP/UDP، وعمليات بحث DNS، وحاويات Docker، وقواعد البيانات من لوحة تحكم واحدة.
صفحات الحالة العامة
أنشئ صفحات حالة عامة ذات علامة تجارية لإبلاغ عملائك بصحة الخدمة دون الكشف عن تفاصيل المراقبة الداخلية.
إشعارات غنية
أرسل تنبيهات التوقف عبر Telegram و Discord و Slack والبريد الإلكتروني و PagerDuty و webhooks و90+ قناة إشعار أخرى.
سجل وقت التشغيل
تتبع التوفر التاريخي باستخدام رسوم بيانية لنسبة وقت التشغيل ورسوم بيانية لوقت الاستجابة لتحديد اتجاهات الموثوقية.
مراقبة الشهادات
مراقبة تواريخ انتهاء صلاحية شهادات SSL وتلقي التنبيهات قبل انتهاء صلاحية الشهادات لمنع حالات فشل HTTPS غير المتوقعة.
لماذا تشغّل Uptime Kuma على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."