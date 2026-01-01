انشر Apache Druid بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات تحليلية في الوقت الفعلي مصممة لاستعلامات تحليلية سريعة ومتعمقة على بيانات الأحداث المتدفقة والتاريخية على نطاق واسع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Druid
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Druid
Apache Druid هو قاعدة بيانات تحليلية عالية الأداء وفي الوقت الفعلي، مصممة خصيصًا لاستعلامات OLAP في أقل من ثانية على البيانات القائمة على الأحداث. تم تطويره في الأصل في Metamarkets وهو الآن مشروع Apache رفيع المستوى، يدعم Druid التحليلات الموجهة للمستخدم، وقياسات الشبكة عن بعد، ومراقبة أداء التطبيقات، ولوحات معلومات تدفق النقرات في شركات مثل Netflix و Confluent و Airbnb و Lyft و Walmart.
تمنحك استضافة Druid ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) محرك استعلام موجه بالأعمدة ومُحسّن للاستيعاب المتدفق من Kafka و Kinesis، وتصفية السلاسل الزمنية، وتجميعات عالية التزامن — دون رسوم سحابية لكل استعلام أو قيود على البائع. تتعامل وحدة تحكم الويب المدمجة مع استكشاف SQL، ومواصفات الاستيعاب، وإدارة مصادر البيانات، وصحة المجموعة من علامة تبويب متصفح واحدة.
الميزات الرئيسية لـ Apache Druid
وحدة تحكم ويب مدمجة
واجهة مستخدم قائمة على المتصفح لاستعلامات SQL، ومواصفات الاستيعاب، وإدارة مصادر البيانات، ومراقبة صحة الكتلة دون عميل منفصل.
استيعاب في الوقت الحقيقي
بث الأحداث من Kafka أو Kinesis أو HTTP إلى مصادر بيانات قابلة للاستعلام في غضون ثوانٍ، مع ضمانات التسليم لمرة واحدة بالضبط.
مخزن سلسلة زمنية عمودي
تخزين موجه بالأعمدة مع فهارس صور نقطية وتقسيم يعتمد على الوقت يوفر عمليات تصفية وتجميع في أقل من ثانية على مليارات الصفوف.
بنية لامدا
طبقة استعلام موحدة فوق مصادر بيانات التدفق والدفعات تتيح للوحات المعلومات دمج الأحداث في الوقت الفعلي مع السياق التاريخي بشفافية.
SQL والاستعلامات الأصلية
يوفر SQL القياسي من ANSI بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام الأصلية المستندة إلى JSON للمحللين والتطبيقات وصولاً مرنًا إلى نفس مصادر البيانات.
لماذا تشغّل Apache Druid على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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