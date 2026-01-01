Apache Druid هو قاعدة بيانات تحليلية عالية الأداء وفي الوقت الفعلي، مصممة خصيصًا لاستعلامات OLAP في أقل من ثانية على البيانات القائمة على الأحداث. تم تطويره في الأصل في Metamarkets وهو الآن مشروع Apache رفيع المستوى، يدعم Druid التحليلات الموجهة للمستخدم، وقياسات الشبكة عن بعد، ومراقبة أداء التطبيقات، ولوحات معلومات تدفق النقرات في شركات مثل Netflix و Confluent و Airbnb و Lyft و Walmart.

تمنحك استضافة Druid ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) محرك استعلام موجه بالأعمدة ومُحسّن للاستيعاب المتدفق من Kafka و Kinesis، وتصفية السلاسل الزمنية، وتجميعات عالية التزامن — دون رسوم سحابية لكل استعلام أو قيود على البائع. تتعامل وحدة تحكم الويب المدمجة مع استكشاف SQL، ومواصفات الاستيعاب، وإدارة مصادر البيانات، وصحة المجموعة من علامة تبويب متصفح واحدة.