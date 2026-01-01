Alerta هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وتوحيد التنبيهات تجمع التنبيهات من Prometheus وNagios وGrafana وZabbix وSensu وCloudWatch وعشرات من أدوات المراقبة الأخرى في لوحة تحكم ويب واحدة في الوقت الفعلي. من خلال إزالة التكرارات وربط التنبيهات الواردة، تقضي Alerta على عواصف التنبيهات وتمنح فرق المناوبة رؤية واضحة لما يتم تشغيله بالفعل وما يهم أكثر.

تمنح استضافة Alerta ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) فريق العمليات لديك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للتنبيهات، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، والمصادقة — دون إرسال بيانات المراقبة إلى خدمة طرف ثالث. تعني ميزة تعدد المستأجرين المضمنة أن مثيلًا واحدًا من Alerta يمكنه خدمة فرق متعددة أو بيئات عملاء في وقت واحد.