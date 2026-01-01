نشر Alerta بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة التنبيهات توحد تنبيهات المراقبة من أي مصدر في لوحة تحكم واحدة في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Alerta
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Alerta
Alerta هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة وتوحيد التنبيهات تجمع التنبيهات من Prometheus وNagios وGrafana وZabbix وSensu وCloudWatch وعشرات من أدوات المراقبة الأخرى في لوحة تحكم ويب واحدة في الوقت الفعلي. من خلال إزالة التكرارات وربط التنبيهات الواردة، تقضي Alerta على عواصف التنبيهات وتمنح فرق المناوبة رؤية واضحة لما يتم تشغيله بالفعل وما يهم أكثر.
تمنح استضافة Alerta ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) فريق العمليات لديك تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للتنبيهات، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، والمصادقة — دون إرسال بيانات المراقبة إلى خدمة طرف ثالث. تعني ميزة تعدد المستأجرين المضمنة أن مثيلًا واحدًا من Alerta يمكنه خدمة فرق متعددة أو بيئات عملاء في وقت واحد.
الميزات الرئيسية لـ Alerta
استيعاب متعدد المصادر
تلقي التنبيهات من Prometheus و Nagios و Grafana و Zabbix و CloudWatch والمزيد عبر واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة دون إعادة تكوين مكدس المراقبة الخاص بك.
إزالة تكرار التنبيهات
إزالة التكرار وربط التنبيهات المتكررة تلقائيًا بحيث يرى مهندسو المناوبة عنصرًا واحدًا قابلاً للتنفيذ بدلاً من مئات الإشعارات المتطابقة.
فترات الصيانة
تحديد فترات التعتيم حسب الخدمة أو البيئة أو العلامة لقمع التنبيهات المتوقعة أثناء الصيانة المجدولة دون تعطيل أجهزة المراقبة.
تعدد المستأجرين
خدمة فرق متعددة أو بيئات عملاء من مثيل Alerta واحد باستخدام طرق عرض العملاء ومفاتيح API ذات النطاق المحدد.
مصادقة مرنة
المصادقة باستخدام Basic Auth، LDAP، GitHub، GitLab، Google، Keycloak، SAML2، أو Azure AD — لا يلزم وجود موفر هوية تابع لجهة خارجية.
لماذا تشغّل Alerta على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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