انشر Apache HertzBeat بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراقبة مفتوحة المصدر بدون وكيل في الوقت الفعلي لمراقبة الخوادم وقواعد البيانات والخدمات السحابية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache HertzBeat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache HertzBeat
أباتشي هيرتزبيت هي منصة مراقبة لا تتطلب وكلاء، مدفوعة بالمجتمع، تراقب الخوادم وقواعد البيانات والبرمجيات الوسيطة والخدمات السحابية ونقاط نهاية HTTP و JMX المخصصة من خلال قوالب بروتوكول قابلة للتكوين. بدلاً من تثبيت أدوات التجميع على كل هدف، فإنها تستطلع نقاط النهاية عبر SSH و SNMP و JDBC و JMX و HTTP وعشرات البروتوكولات الأخرى، ثم تعرض لوحات المعلومات والتنبيهات وصفحات الحالة من واجهة موحدة واحدة.
استضافة HertzBeat ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات المراقبة وقواعد التنبيه وبيانات اعتماد الهدف داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون تسعير لكل مقياس أو الاعتماد على بائع واحد. يخزن مكدس PostgreSQL و VictoriaMetrics المرفق التكوين ومقاييس السلاسل الزمنية محليًا، مما يجعل النشر مكتفيًا ذاتيًا تمامًا منذ اليوم الأول.
الميزات الرئيسية لـ Apache HertzBeat
المراقبة بدون وكيل
استطلع الخوادم وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات عبر SSH و SNMP و JDBC و JMX و HTTP دون تثبيت مجمعات على كل جهاز مستهدف.
تنبيه الحد
تحديد قواعد التنبيه باستخدام عتبات قائمة على التعبيرات وتقديم الإشعارات إلى البريد الإلكتروني وSlack وDiscord وTelegram وwebhooks ومزودي خدمة SMS.
صفحات الحالة العامة
انشر صفحات حالة موجهة للعملاء تُبلغ عن وقت التشغيل والحوادث للخدمات المراقبة المختارة دون الكشف عن لوحات المعلومات الداخلية.
بروتوكولات مخصصة
إضافة أنواع مراقبة جديدة عن طريق كتابة قوالب تطبيقات YAML، بحيث يمكن مراقبة الأنظمة المتخصصة دون انتظار عمليات دمج الموردين.
مخزن سلسلة زمنية مدمجة
يأتي مع VictoriaMetrics لتخزين المقاييس بكفاءة على المدى الطويل و PostgreSQL للتكوين، مما يلغي الحاجة إلى توصيل قواعد بيانات خارجية.
لماذا تشغّل Apache HertzBeat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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