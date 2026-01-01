أباتشي هيرتزبيت هي منصة مراقبة لا تتطلب وكلاء، مدفوعة بالمجتمع، تراقب الخوادم وقواعد البيانات والبرمجيات الوسيطة والخدمات السحابية ونقاط نهاية HTTP و JMX المخصصة من خلال قوالب بروتوكول قابلة للتكوين. بدلاً من تثبيت أدوات التجميع على كل هدف، فإنها تستطلع نقاط النهاية عبر SSH و SNMP و JDBC و JMX و HTTP وعشرات البروتوكولات الأخرى، ثم تعرض لوحات المعلومات والتنبيهات وصفحات الحالة من واجهة موحدة واحدة.

استضافة HertzBeat ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات المراقبة وقواعد التنبيه وبيانات اعتماد الهدف داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون تسعير لكل مقياس أو الاعتماد على بائع واحد. يخزن مكدس PostgreSQL و VictoriaMetrics المرفق التكوين ومقاييس السلاسل الزمنية محليًا، مما يجعل النشر مكتفيًا ذاتيًا تمامًا منذ اليوم الأول.