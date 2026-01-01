انشر MeshCentral بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراقبة وإدارة عن بعد مستضافة ذاتيًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم وأجهزة إنترنت الأشياء عبر الشبكة المحلية أو الإنترنت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MeshCentral
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MeshCentral
MeshCentral هو منصة كاملة مفتوحة المصدر للمراقبة والإدارة عن بعد تتيح لك التحكم في أجهزة الكمبيوتر المكتبية عن بعد، وتشغيل الأوامر (shells)، ونقل الملفات، وفحص بيانات تتبع الأجهزة عبر أجهزة Windows و macOS و Linux و FreeBSD من خلال وحدة تحكم ويب واحدة. تعمل الوكلاء خفيفو الوزن على كل جهاز مُدار ويتصلون خارجيًا بخادم MeshCentral الخاص بك، مما يتيح لك الوصول إليها عبر جدران الحماية و NAT بدون أنفاق VPN.
تمنحك استضافة MeshCentral ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بديلاً خاصًا لـ TeamViewer أو AnyDesk بدون رسوم لكل مقعد، وبدون قيود على النطاق الترددي، وبدون وصول طرف ثالث إلى جلساتك عن بعد. المنصة هي التكنولوجيا الأساسية وراء Tactical RMM ويتم نشرها بواسطة شركات تكنولوجيا المعلومات، ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs)، والمختبرات المنزلية لإدارة أي شيء بدءًا من عدد قليل من الأجهزة الشخصية وصولاً إلى آلاف نقاط نهاية العملاء.
الميزات الرئيسية لـ MeshCentral
سطح المكتب البعيد وواجهة الأوامر
التحكم في أجهزة Windows و macOS و Linux و FreeBSD من خلال واجهة سريعة لسطح المكتب البعيد عبر الويب، وواجهة سطر الأوامر، وواجهة نقل الملفات — لا يتطلب تثبيت أي عميل.
وكيل خفيف الوزن
يتصل وكلاء أصليون صغار خارجيًا من كل جهاز، لذلك يعمل MeshCentral عبر جدران الحماية و NAT بدون أنفاق VPN أو منافذ واردة مفتوحة على المضيفين المدارين.
مجموعات الأجهزة والسياسات
تنظيم نقاط النهاية في مجموعات شبكية مع أذونات قائمة على الأدوار ومهام مجدولة وإجراءات مجمعة لتبقى الأساطيل الكبيرة قابلة للإدارة.
المصادقة الثنائية
ميزة TOTP المدمجة، وWebAuthn، والمصادقة الثنائية عبر البريد الإلكتروني تحافظ على أمان لوحة تحكم المسؤول حتى عند تعرضها للإنترنت العام.
تسجيل الجلسة والتدقيق
التسجيل الاختياري لجلسات سطح المكتب البعيدة بالإضافة إلى سجل تدقيق مفصل يتيح لك مراجعة كل إجراء يتخذه كل مسؤول.
واجهات برمجة تطبيقات REST و WebSocket
واجهات برمجة تطبيقات شاملة تتيح لك برمجة إدارة الأجهزة، أو التكامل مع أدوات إصدار التذاكر، أو البناء على أساس MeshCentral كأساس لنظام RMM مخصص.
لماذا تشغّل MeshCentral على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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