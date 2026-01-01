MeshCentral هو منصة كاملة مفتوحة المصدر للمراقبة والإدارة عن بعد تتيح لك التحكم في أجهزة الكمبيوتر المكتبية عن بعد، وتشغيل الأوامر (shells)، ونقل الملفات، وفحص بيانات تتبع الأجهزة عبر أجهزة Windows و macOS و Linux و FreeBSD من خلال وحدة تحكم ويب واحدة. تعمل الوكلاء خفيفو الوزن على كل جهاز مُدار ويتصلون خارجيًا بخادم MeshCentral الخاص بك، مما يتيح لك الوصول إليها عبر جدران الحماية و NAT بدون أنفاق VPN.

تمنحك استضافة MeshCentral ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بديلاً خاصًا لـ TeamViewer أو AnyDesk بدون رسوم لكل مقعد، وبدون قيود على النطاق الترددي، وبدون وصول طرف ثالث إلى جلساتك عن بعد. المنصة هي التكنولوجيا الأساسية وراء Tactical RMM ويتم نشرها بواسطة شركات تكنولوجيا المعلومات، ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs)، والمختبرات المنزلية لإدارة أي شيء بدءًا من عدد قليل من الأجهزة الشخصية وصولاً إلى آلاف نقاط نهاية العملاء.