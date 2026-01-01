نشر DDNS Updater بنقرة واحدة.
محدّث DNS ديناميكي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا يحافظ على سجلات A و AAAA متزامنة عبر أكثر من 40 مزود DNS.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DDNS Updater
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DDNS Updater
DDNS Updater هي خدمة Go مفتوحة المصدر تحافظ على توجيه سجلات DNS A و AAAA إلى عنوان IP الصحيح عبر أكثر من 40 مزود DNS — مثل Cloudflare و Gandi و Namecheap و Hetzner و OVH و Hurricane Electric و DuckDNS و Google Domains والعديد غيرها — من ملف تكوين واحد. يعمل كعميل بدون واجهة رسومية يحتاج فقط إلى اتصال صادر، مع إمكانية رؤية حالته عبر سجلات الحاوية أو لوحة تحكم HTTP مدمجة يمكن الوصول إليها عبر إعادة توجيه منفذ SSH عندما تريد عرضًا من المتصفح.
تمنحك استضافة DDNS Updater ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عميلاً مستقرًا يعمل دائمًا يمكنه تحديث سجلات DNS لأجهزة التوجيه المنزلية، وبوابات إنترنت الأشياء (IoT)، والخوادم الثانوية، أو أي نقطة نهاية أخرى يتغير عنوان IP العام الخاص بها. تبقى بيانات اعتماد المزود ومنطق التحديث داخل البنية التحتية الخاصة بك، ويمكن لنسخة واحدة إدارة السجلات التي تغطي نطاقات ومزودين متعددين بالتوازي.
الميزات الرئيسية لـ DDNS Updater
أكثر من 40 مقدم خدمة DNS
قم بتحديث السجلات على Cloudflare، Gandi، Namecheap، Hetzner، OVH، Google Domains، DuckDNS، NoIP، Hurricane Electric، وعشرات غيرها من خلال مثيل واحد.
فحوصات دورية
وتيرة استقصاء قابلة للتكوين مع فترات تهدئة بحيث يتم جلب عنوان IP العام وتحديث السجلات فقط عند الحاجة الفعلية.
IPv4 و IPv6
يتتبع سجلات A و AAAA في نفس الوقت، مع الرجوع بسلاسة عندما تكون عائلة عناوين واحدة فقط متاحة على الاتصال الصاعد.
لوحة تحكم الحالة المدمجة
لوحة معلومات للقراءة فقط ومحلية تعرض حالة السجل الحالية، ووقت آخر تحديث، وعنوان IP المرصود، وأخطاء لكل سجل عند الوصول إليها عبر إعادة توجيه منفذ SSH.
جلب IP متعدد المزودين
يتم تحديد عنوان IP العام من خلال الجمع بين العديد من مزودي الخدمة المعتمدين على HTTP و DNS، لذلك فإن انقطاعًا واحدًا في الخدمة المصدر لا يمنع جميع التحديثات.
إشعارات عبر shoutrrr
يرسل تكامل shoutrrr الاختياري تنبيهات إلى Discord أو Slack أو Telegram أو البريد الإلكتروني عند فشل تحديث أو اكتشاف تغيير في عنوان IP.
لماذا تشغّل DDNS Updater على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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