Domain Locker هي منصة مستضافة ذاتيًا مصممة للمطورين والشركات ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يديرون أسماء نطاقات متعددة عبر مسجلي النطاقات. تقوم تلقائيًا بجمع سجلات DNS وتفاصيل شهادة SSL وبيانات WHOIS والنطاقات الفرعية ومعلومات عنوان IP لكل نطاق في محفظتك، مما يمنحك مكانًا واحدًا لتتبع صحة النطاق وتاريخه.

تُعلمك عمليات تكامل التنبيهات — بما في ذلك البريد الإلكتروني، وwebhooks، وتيليجرام، وسيجنال — بالانتهاءات القادمة، وتغييرات DNS، والشذوذات الأمنية قبل أن تتحول إلى حوادث. تكمل التحليلات التفاعلية وتتبع التكاليف مجموعة الميزات، مما يجعل Domain Locker أداة تشغيل كاملة لأي شخص يهتم بأصول نطاقاته بجدية. تبقي الاستضافة الذاتية جميع بيانات مسجل النطاق وDNS الحساسة تحت سيطرتك الكاملة.