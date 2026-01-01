انشر Domain Locker بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لمراقبة وإدارة محافظ النطاقات مع تتبع تلقائي لـ DNS و SSL و WHOIS.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Domain Locker
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Domain Locker
Domain Locker هي منصة مستضافة ذاتيًا مصممة للمطورين والشركات ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين يديرون أسماء نطاقات متعددة عبر مسجلي النطاقات. تقوم تلقائيًا بجمع سجلات DNS وتفاصيل شهادة SSL وبيانات WHOIS والنطاقات الفرعية ومعلومات عنوان IP لكل نطاق في محفظتك، مما يمنحك مكانًا واحدًا لتتبع صحة النطاق وتاريخه.
تُعلمك عمليات تكامل التنبيهات — بما في ذلك البريد الإلكتروني، وwebhooks، وتيليجرام، وسيجنال — بالانتهاءات القادمة، وتغييرات DNS، والشذوذات الأمنية قبل أن تتحول إلى حوادث. تكمل التحليلات التفاعلية وتتبع التكاليف مجموعة الميزات، مما يجعل Domain Locker أداة تشغيل كاملة لأي شخص يهتم بأصول نطاقاته بجدية. تبقي الاستضافة الذاتية جميع بيانات مسجل النطاق وDNS الحساسة تحت سيطرتك الكاملة.
الميزات الرئيسية لـ Domain Locker
المراقبة الآلية للنطاق
يجمع باستمرار سجلات DNS وشهادات SSL وبيانات WHOIS ومعلومات النطاقات الفرعية حتى يكون لديك دائمًا عرض محدث لكل نطاق.
تنبيهات انتهاء الصلاحية والتغيير
يرسل إشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الويب هوكس أو تيليجرام أو سيجنال عندما يقترب نطاق من الانتهاء أو يتغير سجل DNS بشكل غير متوقع.
تدقيق الأمان
يحلل تكوينات النطاق بحثًا عن أخطاء التكوين ويقترح تحسينات ملموسة لتعزيز إعدادات DNS والشهادة الخاصة بك.
تحليلات وتاريخ
رسوم بيانية وجداول زمنية تفاعلية توضح كيف تطورت تكوينات النطاق والأداء بمرور الوقت لتسهيل استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تتبع التكلفة والأصول
تسجل أسعار الشراء وتكاليف التجديد والقيم السوقية المقدرة حتى تتمكن من إدارة محافظ النطاقات كأصول مالية.
لماذا تشغّل Domain Locker على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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