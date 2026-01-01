انشر Atlas CMMS بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة الصيانة مفتوحة المصدر لأوامر العمل والأصول والجدولة الوقائية على نطاق واسع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Atlas CMMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Atlas CMMS
أطلس CMMS هو نظام محوسب لإدارة الصيانة مستضاف ذاتيًا، مصمم لفرق المرافق والتصنيع والرعاية الصحية والضيافة والمرافق العامة. يقوم بمركزة أوامر العمل، وجداول الصيانة الوقائية، وسجلات المعدات، ومخزون قطع الغيار، وطلبات الخدمة ليتمكن الفنيون والمديرون من مشاركة مصدر واحد للمعلومات بدلاً من التعامل مع جداول البيانات والسجلات الورقية وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني المتعددة.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على بيانات الأصول الحساسة، وسجلات الفنيين، وتاريخ الصيانة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون قيود على الموردين. يعمل Spring Boot على تشغيل الواجهة الخلفية، ويدعم React تطبيق الويب، ويتيح تطبيق جوال مصاحب للفنيين الميدانيين العمل دون اتصال بالإنترنت والمزامنة عند إعادة الاتصال.
الميزات الرئيسية لـ Atlas CMMS
إدارة أوامر العمل
أنشئ، وخصص، وتتبع أوامر العمل مع تحديد الأولويات، وسجلات الوقت، والمرفقات، وسجل كامل لكل مهمة وفني.
صيانة وقائية
جدولة عمليات الفحص المتكررة وأتمتة إنشاء أوامر العمل من المشغلات بناءً على قراءات العدادات أو الفواصل الزمنية أو أحداث الأصول.
تتبع الأصول والمخزون
فهرسة المعدات مع مقاييس وقت التوقف، وتكاليف الصيانة، ومخزون قطع الغيار مع تنبيهات المخزون بالإضافة إلى أوامر الشراء الآلية.
تطبيق ميداني للجوال
تتيح تطبيقات iOS و Android الأصلية للفنيين مسح رموز QR، وتسجيل الوقت، والتقاط الصور، وإكمال أوامر العمل مباشرة في الموقع.
تحليلات وتقارير
تغطي لوحات المعلومات المدمجة الامتثال لأوامر العمل، وموثوقية المعدات، واتجاهات التوقف، واستخدام العمالة، وتحليل التكلفة.
لماذا تشغّل Atlas CMMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."