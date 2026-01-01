أطلس CMMS هو نظام محوسب لإدارة الصيانة مستضاف ذاتيًا، مصمم لفرق المرافق والتصنيع والرعاية الصحية والضيافة والمرافق العامة. يقوم بمركزة أوامر العمل، وجداول الصيانة الوقائية، وسجلات المعدات، ومخزون قطع الغيار، وطلبات الخدمة ليتمكن الفنيون والمديرون من مشاركة مصدر واحد للمعلومات بدلاً من التعامل مع جداول البيانات والسجلات الورقية وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني المتعددة.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على بيانات الأصول الحساسة، وسجلات الفنيين، وتاريخ الصيانة تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون قيود على الموردين. يعمل Spring Boot على تشغيل الواجهة الخلفية، ويدعم React تطبيق الويب، ويتيح تطبيق جوال مصاحب للفنيين الميدانيين العمل دون اتصال بالإنترنت والمزامنة عند إعادة الاتصال.