خصم يصل إلى 69% على BunkerM

انشر BunkerM بنقرة واحدة.

وسيط MQTT متكامل من Eclipse Mosquitto مع لوحة تحكم ويب، وإدارة قوائم التحكم بالوصول (ACL)، ومراقبة حية.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر BunkerM بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ BunkerM

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 103.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 124.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 248.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD 455.99/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام BunkerM

يجمع BunkerM بين Eclipse Mosquitto ولوحة تحكم إدارة كاملة في حاوية واحدة، لتحصل على وسيط MQTT جاهز للإنتاج دون الحاجة إلى تعديل ملفات التكوين يدويًا أو تثبيت واجهة مستخدم منفصلة. تتعامل واجهة الويب المضمنة مع الأمان الديناميكي، وقوائم التحكم بالوصول (ACLs) للعملاء والأدوار، واستكشاف المواضيع المباشر، وسجل الرسائل مع إعادة التشغيل — كل ذلك مدعوم بمتجر SQLite محلي يلتقط كل رسالة منشورة.

استضافة BunkerM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قياسات الأجهزة، وقواعد قوائم التحكم بالوصول (ACL)، والرسائل التاريخية على بنية تحتية تتحكم فيها، مع عملاء غير محدودين وبدون رسوم لكل رسالة. تتضمن الصورة كاشفًا للشذوذ الإحصائي ومحرك أتمتة محليًا للنشر المستند إلى cron والمراقبين المستندين إلى الشروط، وكل ذلك يعمل داخل الحاوية بدون أي اعتماد على السحابة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ BunkerM

Mosquitto مع واجهة مستخدم ويب

يتضمن Eclipse Mosquitto ولوحة تحكم إدارة كاملة في حاوية واحدة، مع دعم MQTT 3.1.1 و MQTT 5 جاهزًا للاستخدام.

محرر ACL ديناميكي

أنشئ عملاء وأدوارًا ومجموعات بقواعد نشر واشتراك دقيقة من المتصفح، مع تصدير واستيراد JSON للنسخ الاحتياطية.

MQTT explorer

تصفح شجرة المواضيع المباشرة، وافحص الحمولات المحتفظ بها مع بيانات QoS الوصفية، وانشر الرسائل مباشرة من لوحة التحكم.

سجل الرسائل وإعادة التشغيل

يتم التقاط كل رسالة منشورة في مخزن SQLite محلي مع عوامل تصفية المواضيع، وبحث نصي حر، وإجراء إعادة تشغيل بنقرة واحدة.

اكتشاف الشذوذ الذكي

محرك إحصائي محلي يراقب معدلات النشر وخطوط الأساس للمواضيع، ويرفع تنبيهات عند الارتفاعات المفاجئة والانحراف والصمت غير المتوقع.

لماذا تشغّل BunkerM على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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