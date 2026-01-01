انشر BunkerM بنقرة واحدة.
وسيط MQTT متكامل من Eclipse Mosquitto مع لوحة تحكم ويب، وإدارة قوائم التحكم بالوصول (ACL)، ومراقبة حية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ BunkerM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام BunkerM
يجمع BunkerM بين Eclipse Mosquitto ولوحة تحكم إدارة كاملة في حاوية واحدة، لتحصل على وسيط MQTT جاهز للإنتاج دون الحاجة إلى تعديل ملفات التكوين يدويًا أو تثبيت واجهة مستخدم منفصلة. تتعامل واجهة الويب المضمنة مع الأمان الديناميكي، وقوائم التحكم بالوصول (ACLs) للعملاء والأدوار، واستكشاف المواضيع المباشر، وسجل الرسائل مع إعادة التشغيل — كل ذلك مدعوم بمتجر SQLite محلي يلتقط كل رسالة منشورة.
استضافة BunkerM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قياسات الأجهزة، وقواعد قوائم التحكم بالوصول (ACL)، والرسائل التاريخية على بنية تحتية تتحكم فيها، مع عملاء غير محدودين وبدون رسوم لكل رسالة. تتضمن الصورة كاشفًا للشذوذ الإحصائي ومحرك أتمتة محليًا للنشر المستند إلى cron والمراقبين المستندين إلى الشروط، وكل ذلك يعمل داخل الحاوية بدون أي اعتماد على السحابة.
الميزات الرئيسية لـ BunkerM
Mosquitto مع واجهة مستخدم ويب
يتضمن Eclipse Mosquitto ولوحة تحكم إدارة كاملة في حاوية واحدة، مع دعم MQTT 3.1.1 و MQTT 5 جاهزًا للاستخدام.
محرر ACL ديناميكي
أنشئ عملاء وأدوارًا ومجموعات بقواعد نشر واشتراك دقيقة من المتصفح، مع تصدير واستيراد JSON للنسخ الاحتياطية.
MQTT explorer
تصفح شجرة المواضيع المباشرة، وافحص الحمولات المحتفظ بها مع بيانات QoS الوصفية، وانشر الرسائل مباشرة من لوحة التحكم.
سجل الرسائل وإعادة التشغيل
يتم التقاط كل رسالة منشورة في مخزن SQLite محلي مع عوامل تصفية المواضيع، وبحث نصي حر، وإجراء إعادة تشغيل بنقرة واحدة.
اكتشاف الشذوذ الذكي
محرك إحصائي محلي يراقب معدلات النشر وخطوط الأساس للمواضيع، ويرفع تنبيهات عند الارتفاعات المفاجئة والانحراف والصمت غير المتوقع.
لماذا تشغّل BunkerM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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