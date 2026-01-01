نشر Odoo بنقرة واحدة.
مجموعة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) مفتوحة المصدر تغطي المبيعات، المحاسبة، المخزون، التجارة الإلكترونية، والمزيد في منصة متكاملة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Odoo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Odoo
أودو هو مجموعة شاملة مفتوحة المصدر لإدارة الأعمال يستخدمها أكثر من 10 ملايين مستخدم في 120 دولة. يتيح لك تصميمه المعياري البدء بالتطبيقات التي تحتاجها — إدارة علاقات العملاء، المحاسبة، المخزون، التجارة الإلكترونية، أو إدارة المشاريع — والتوسع مع نمو عملك، كل ذلك من واجهة موحدة واحدة.
استضافة أودو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي تكاليف الاشتراك لكل مستخدم، ويحافظ على جميع بيانات عملك تحت سيطرتك، ويمنحك حرية تثبيت الوحدات والإضافات المخصصة دون قيود. يتضمن هذا القالب PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق.
الميزات الرئيسية لـ Odoo
CRM متكامل والمبيعات
تتبع العملاء المحتملين، وإدارة مسارات العمل، وأتمتة المتابعات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يتصل مباشرة بالفواتير والمخزون.
تجارة إلكترونية مدمجة
أنشئ متجرًا إلكترونيًا باستخدام منشئ مواقع الويب بالسحب والإفلات، وكتالوج المنتجات، وتكاملات بوابة الدفع.
محاسبة وفواتير
إدارة الفواتير متعددة العملات، والامتثال الضريبي، والتسوية المصرفية دون الحاجة إلى أداة محاسبة منفصلة.
المخزون والتصنيع
إدارة المخزون عبر مستودعات متعددة، وتشغيل سير عمل تخطيط موارد التصنيع (MRP)، وتتبع الإنتاج بدعم مسح الباركود.
متجر تطبيقات نمطي
اختر من بين أكثر من 30,000 وحدة نمطية من جهات خارجية لتوسيع Odoo بسير عمل خاص بالصناعة وتكاملات.
لماذا تشغّل Odoo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)