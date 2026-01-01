أودو هو مجموعة شاملة مفتوحة المصدر لإدارة الأعمال يستخدمها أكثر من 10 ملايين مستخدم في 120 دولة. يتيح لك تصميمه المعياري البدء بالتطبيقات التي تحتاجها — إدارة علاقات العملاء، المحاسبة، المخزون، التجارة الإلكترونية، أو إدارة المشاريع — والتوسع مع نمو عملك، كل ذلك من واجهة موحدة واحدة.

استضافة أودو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي تكاليف الاشتراك لكل مستخدم، ويحافظ على جميع بيانات عملك تحت سيطرتك، ويمنحك حرية تثبيت الوحدات والإضافات المخصصة دون قيود. يتضمن هذا القالب PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق.