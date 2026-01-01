انشر Bagisto بنقرة واحدة.
منصة لارفيل للتجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر لبناء المتاجر الإلكترونية مع دعم العملات المتعددة واللغات المتعددة وبوابات الدفع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Bagisto
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bagisto
باجيستو (Bagisto) هي منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على إطار عمل Laravel PHP، مما يمنح التجار أساسًا كاملاً لإدارة متجر عبر الإنترنت دون رسوم اشتراك أو مشاركة في الإيرادات. تأتي المنصة مع واجهة متجر موجهة للعملاء، ولوحة تحكم إدارية شاملة، وإدارة كتالوج المنتجات، ومعالجة الطلبات، والتحكم في المخزون، وسير عمل الدفع الذي يتعامل مع متطلبات العملات المتعددة واللغات المتعددة بشكل جاهز.
استضافة باجيستو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن سجلات معاملات متجرك، وبيانات العملاء، وكتالوج المنتجات تبقى على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل — وهو أمر ضروري للشركات التي تعمل بموجب متطلبات إقامة البيانات أو تلك التي تسعى لتجنب رسوم المعاملات والقيود المفروضة من قبل مزودي SaaS.
الميزات الرئيسية لـ Bagisto
دعم العملات المتعددة
قبول المدفوعات بأي عملة وعرض الأسعار بعملة العميل المحلية، مع إدارة قابلة للتكوين لسعر الصرف.
واجهة متجر متعددة اللغات
خدمة العملاء العالميين بلغتهم المفضلة مع التوطين المدمج لصفحات المنتجات، وتدفقات الدفع، ورسائل البريد الإلكتروني للمعاملات.
كتالوج منتجات مرن
إدارة المنتجات البسيطة والقابلة للتكوين والمجمعة والقابلة للتنزيل مع المتغيرات والسمات المخصصة وقواعد التسعير الديناميكية.
تكاملات بوابات الدفع
قم بتوصيل Stripe و PayPal وبوابات الدفع الشائعة الأخرى مباشرةً، مع نظام إضافات لإضافة طرق دفع مخصصة.
REST و GraphQL APIs
تغطية كاملة لواجهة برمجة التطبيقات (API) تتيح لك إنشاء واجهات متاجر بلا رأس، أو تطبيقات الهاتف المحمول، أو دمج بيانات الطلبات والمنتجات مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وخدمات التنفيذ.
لماذا تشغّل Bagisto على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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