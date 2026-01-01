FOSSBilling هو نظام مجاني ومفتوح المصدر لإدارة الفواتير والعملاء مصمم لشركات استضافة الويب والوكالات والمستقلين الذين يحتاجون إلى بديل احترافي مستضاف ذاتيًا لاشتراكات برامج الفوترة باهظة الثمن. يوفر بوابة عملاء متكاملة حيث يمكن للعملاء إدارة خدماتهم، وتقديم تذاكر الدعم، ودفع الفواتير، وعرض سجل الطلبات — كل ذلك من واجهة واحدة ذات علامة تجارية.

استضافة FOSSBilling ذاتيًا تبقي جميع بيانات العملاء وسجلات الدفع وسجل الفواتير تحت سيطرتك المباشرة بدون رسوم لكل معاملة أو قيود على البائع. تدعم المنصة بوابات دفع متعددة، والفوترة المتكررة التلقائية، ونظام تمديد معياري يتيح لك تخصيصها بدقة لتناسب سير عمل عملك.