انشر FOSSBilling بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الفواتير والعملاء لمقدمي استضافة الويب والوكالات والمستقلين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FOSSBilling
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FOSSBilling
FOSSBilling هو نظام مجاني ومفتوح المصدر لإدارة الفواتير والعملاء مصمم لشركات استضافة الويب والوكالات والمستقلين الذين يحتاجون إلى بديل احترافي مستضاف ذاتيًا لاشتراكات برامج الفوترة باهظة الثمن. يوفر بوابة عملاء متكاملة حيث يمكن للعملاء إدارة خدماتهم، وتقديم تذاكر الدعم، ودفع الفواتير، وعرض سجل الطلبات — كل ذلك من واجهة واحدة ذات علامة تجارية.
استضافة FOSSBilling ذاتيًا تبقي جميع بيانات العملاء وسجلات الدفع وسجل الفواتير تحت سيطرتك المباشرة بدون رسوم لكل معاملة أو قيود على البائع. تدعم المنصة بوابات دفع متعددة، والفوترة المتكررة التلقائية، ونظام تمديد معياري يتيح لك تخصيصها بدقة لتناسب سير عمل عملك.
الميزات الرئيسية لـ FOSSBilling
الفوترة المتكررة التلقائية
قم بإعداد منتجات الاشتراك التي تصدر فواتير للعملاء تلقائيًا وفقًا لدورة الفوترة المحددة لديك، مما يقلل من العمل اليدوي ويضمن تحصيل إيرادات يمكن التنبؤ بها.
تذاكر دعم متكاملة
يتيح مكتب المساعدة المدمج للعملاء فتح وتتبع تذاكر الدعم مباشرة داخل بوابتهم، مما يحافظ على اتصالات الفواتير والدعم في مكان واحد.
بوابات دفع متعددة
اربط PayPal وStripe وعشرات من معالجات الدفع الأخرى حتى يتمكن العملاء من دفع الفواتير بالطريقة التي تناسبهم بشكل أفضل.
بوابة الخدمة الذاتية للعملاء
يمكن للعملاء إدارة خدماتهم الخاصة، وتنزيل الفواتير، وتحديث تفاصيل الاتصال، ومراقبة حالة حساباتهم دون الاتصال بك.
إدارة الطلبات والمنتجات
تحديد المنتجات القابلة للتكوين ومستويات التسعير، والتعامل مع الترقيات والتخفيضات، وأتمتة خطافات التوفير من خلال نظام الوحدات النمطية القابل للتوسيع.
أتمتة cron مدمجة
تقوم صورة Docker الرسمية بتشغيل FOSSBilling cron تلقائيًا كل خمس دقائق، بحيث يتم إنشاء الفواتير وتجديد الاشتراكات دون أي جدولة يدوية.
لماذا تشغّل FOSSBilling على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)