AureusERP هي منصة حديثة ومفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات، مبنية على Laravel 11 و FilamentPHP 3. تجمع المنصة بين الشؤون المالية والموارد البشرية وإدارة المخزون والمبيعات وإدارة علاقات العملاء تحت واجهة واحدة متماسكة — مما يلغي الحاجة إلى جداول بيانات منفصلة وأدوات متفرقة.

استضافة AureusERP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع بيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك دون رسوم لكل مستخدم أو قيود على البائع. مع أكثر من 10,000 نجمة على GitHub وتطوير يومي نشط، تقدم المنصة بديلاً مفتوح المصدر موثوقًا به لحزم تخطيط موارد المؤسسات المدفوعة مثل Odoo أو SAP Business One.