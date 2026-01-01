انشر AureusERP بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تخطيط موارد المؤسسات مفتوحة المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء في نظام موحد واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ AureusERP
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AureusERP
AureusERP هي منصة حديثة ومفتوحة المصدر لتخطيط موارد المؤسسات، مبنية على Laravel 11 و FilamentPHP 3. تجمع المنصة بين الشؤون المالية والموارد البشرية وإدارة المخزون والمبيعات وإدارة علاقات العملاء تحت واجهة واحدة متماسكة — مما يلغي الحاجة إلى جداول بيانات منفصلة وأدوات متفرقة.
استضافة AureusERP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع بيانات عملك بالكامل تحت سيطرتك دون رسوم لكل مستخدم أو قيود على البائع. مع أكثر من 10,000 نجمة على GitHub وتطوير يومي نشط، تقدم المنصة بديلاً مفتوح المصدر موثوقًا به لحزم تخطيط موارد المؤسسات المدفوعة مثل Odoo أو SAP Business One.
الميزات الرئيسية لـ AureusERP
وحدة التمويل المتكاملة
إدارة الحسابات الدائنة والمدينة، والدفاتر اليومية، والفواتير، والتقارير المالية من لوحة تحكم موحدة واحدة.
الموارد البشرية وكشوف الرواتب
تتبع الموظفين والعقود والحضور وطلبات الإجازة دون التبديل بين أدوات الموارد البشرية المنفصلة.
إدارة المخزون
راقب مستويات المخزون والمستودعات وأوامر الشراء وحركات المنتجات في الوقت الفعلي لمنع النقص والتخزين الزائد.
CRM ومسار المبيعات
إدارة العملاء المحتملين والفرص وحسابات العملاء من خلال عرض خط أنابيب متصل مباشرة بالفواتير وتلبية الطلبات.
واجهة إدارة FilamentPHP
واجهة إدارة نظيفة وسريعة مبنية على FilamentPHP 3 تمنح كل وحدة مظهرًا وإحساسًا متسقين دون الحاجة إلى إعدادات إضافية.
لماذا تشغّل AureusERP على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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