EverShop هي منصة تجارة إلكترونية حديثة ومفتوحة المصدر مبنية على Node.js و React و GraphQL. على عكس منصات التجارة الإلكترونية القديمة القائمة على PHP، تم تصميم EverShop حول واجهة متجر React معروضة من جانب الخادم، ونظام توسيع يعتمد على الرسوم البيانية، واستمرارية PostgreSQL — مما يمنح المطورين مجموعة أدوات مألوفة والمتسوقين تجربة سريعة تشبه التطبيق.

استضافة EverShop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التاجر وسجلات العملاء وتاريخ الطلبات على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل معاملة أو عمولات للمنصة. يمكن تهيئة الكتالوج والمظهر وتكاملات الدفع وقواعد الشحن كلها من خلال واجهة المستخدم الإدارية، بينما يمكن للمطورين توسيع المنصة باستخدام وحدات TypeScript من الدرجة الأولى.