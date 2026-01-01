انشر EverShop بنقرة واحدة.
منصة تجارة إلكترونية حديثة ومفتوحة المصدر مبنية باستخدام Node.js و React و GraphQL لمتاجر إلكترونية سريعة وقابلة للتخصيص.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام EverShop
EverShop هي منصة تجارة إلكترونية حديثة ومفتوحة المصدر مبنية على Node.js و React و GraphQL. على عكس منصات التجارة الإلكترونية القديمة القائمة على PHP، تم تصميم EverShop حول واجهة متجر React معروضة من جانب الخادم، ونظام توسيع يعتمد على الرسوم البيانية، واستمرارية PostgreSQL — مما يمنح المطورين مجموعة أدوات مألوفة والمتسوقين تجربة سريعة تشبه التطبيق.
استضافة EverShop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التاجر وسجلات العملاء وتاريخ الطلبات على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل معاملة أو عمولات للمنصة. يمكن تهيئة الكتالوج والمظهر وتكاملات الدفع وقواعد الشحن كلها من خلال واجهة المستخدم الإدارية، بينما يمكن للمطورين توسيع المنصة باستخدام وحدات TypeScript من الدرجة الأولى.
الميزات الرئيسية لـ EverShop
مكدس JS حديث
مبني على Node.js و React و GraphQL حتى يتمكن المطورون من توسيع واجهة المتجر ولوحة الإدارة باستخدام نفس مجموعة الأدوات التي يستخدمونها بالفعل يوميًا.
العرض من جانب الخادم
يوفر متجر React SSR عرضًا أوليًا سريعًا وHTML صديقًا لمحركات البحث بشكل افتراضي، مع ترطيب من جانب العميل لتصفح يشبه التطبيقات.
الكتالوج والمخزون
إدارة المنتجات والمتغيرات والسمات والفئات والمخزون من واجهة مستخدم إدارية واحدة مع التحرير المجمع واستيراد ملفات CSV.
السلة وإتمام الشراء
صفحة دفع واحدة قابلة للتخصيص تدعم طلبات الضيوف، وأكواد القسائم، وقواعد الشحن، ومناطق ضريبية متعددة.
نظام الامتداد
نظام API للوحدات النمطية (module) من TypeScript من الدرجة الأولى ونظام الخطاف (hook) يجعل من السهل إضافة مزودي دفع مخصصين، أو سمات، أو منطق عمل دون الحاجة إلى تفرع (forking) النواة.
PostgreSQL الواجهة الخلفية
جميع بيانات الكتالوج والعملاء والطلبات موجودة في PostgreSQL — سهلة النسخ الاحتياطي والنسخ المتماثل والاستعلام عنها مباشرةً للتقارير أو عمليات الترحيل.
لماذا تشغّل EverShop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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