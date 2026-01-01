GrowthBook هي منصة مفتوحة المصدر لإشارات الميزات (feature flags) واختبار A/B تمنح فرق الهندسة والمنتجات تحكمًا كاملاً في بنيتها التحتية للتجارب. تتصل مباشرة بمستودع البيانات الحالي الخاص بك — BigQuery أو Snowflake أو Redshift أو ClickHouse أو PostgreSQL — بحيث يتم تحليل نتائج التجارب حيث توجد بياناتك بالفعل، دون الحاجة إلى تمرير الأحداث عبر خدمة طرف ثالث.

تزيل استضافة GrowthBook ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تسعير المقعد الواحد، وتحافظ على تكوينات التجارب وبيانات المستخدم على بنيتك التحتية الخاصة، وتمكّن عددًا غير محدود من أعضاء الفريق والتجارب بتكلفة بنية تحتية ثابتة — وهو أمر بالغ الأهمية للفرق في الصناعات الخاضعة للتنظيم أو التي تبني منتجات حساسة للخصوصية.