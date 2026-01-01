انشر GrowthBook بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتمييز الميزات واختبار A/B مع تحليل تجارب أصيل للمستودع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ GrowthBook
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام GrowthBook
GrowthBook هي منصة مفتوحة المصدر لإشارات الميزات (feature flags) واختبار A/B تمنح فرق الهندسة والمنتجات تحكمًا كاملاً في بنيتها التحتية للتجارب. تتصل مباشرة بمستودع البيانات الحالي الخاص بك — BigQuery أو Snowflake أو Redshift أو ClickHouse أو PostgreSQL — بحيث يتم تحليل نتائج التجارب حيث توجد بياناتك بالفعل، دون الحاجة إلى تمرير الأحداث عبر خدمة طرف ثالث.
تزيل استضافة GrowthBook ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تسعير المقعد الواحد، وتحافظ على تكوينات التجارب وبيانات المستخدم على بنيتك التحتية الخاصة، وتمكّن عددًا غير محدود من أعضاء الفريق والتجارب بتكلفة بنية تحتية ثابتة — وهو أمر بالغ الأهمية للفرق في الصناعات الخاضعة للتنظيم أو التي تبني منتجات حساسة للخصوصية.
الميزات الرئيسية لـ GrowthBook
اختبار A/B متقدم
قم بإجراء التجارب باستخدام الأساليب الإحصائية البيزية والتكرارية، وتقليل التباين باستخدام CUPED، والاختبار المتسلسل للوصول إلى استنتاجات أسرع بدقة أكبر.
إدارة علم الخاصية
استهدف طرح الميزات حسب سمات المستخدم أو النسبة المئوية أو علامات المتطلبات المسبقة، مما يتيح الإصدارات التدريجية وعمليات التراجع الفورية دون الحاجة إلى عمليات نشر جديدة.
تحليل أصيل للمستودع
يتم حساب مقاييس التجربة مباشرة في BigQuery أو Snowflake أو Redshift أو PostgreSQL، مع الاحتفاظ بالبيانات الحساسة في البنية التحتية الحالية لديك.
SDKs متعددة اللغات
دمج GrowthBook في أي مكدس باستخدام حزم SDK الرسمية لـ React و JavaScript و Python و Go و Ruby و PHP و iOS و Android والمزيد.
المحرر المرئي للتجارب
أطلق اختبارات A/B بدون كود على صفحات الويب باستخدام المحرر المرئي، دون الحاجة إلى تغييرات هندسية في قاعدة كود التطبيق.
لماذا تشغّل GrowthBook على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."