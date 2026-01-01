خصم يصل إلى 69% على Ackee

انشر Ackee بتثبيت بنقرة واحدة.

تحليلات مواقع ويب ذاتية الاستضافة، تركز على الخصوصية، وتتتبع الزوار دون المساس ببياناتهم الشخصية.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Ackee بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Ackee

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Ackee

Ackee هي منصة تحليلات مفتوحة المصدر، مبنية على Node.js، تعمل بالكامل على خادمك الخاص. تستخدم عملية إخفاء هوية متعددة الخطوات لتجريد بيانات الزوار من المعلومات الشخصية المحددة للهوية مع الاستمرار في تقديم رؤى ذات مغزى حول مشاهدات الصفحات، والمصادر، ومدة الجلسات، وأنواع الأجهزة.

على عكس خدمات التحليلات التقليدية التي تخزن بيانات زوارك على بنية تحتية تابعة لجهات خارجية، تمنحك Ackee ملكية كاملة لبيانات حركة المرور الخاصة بك. واجهتها البسيطة وواجهة برمجة تطبيقات GraphQL المركزية تجعل من السهل مراقبة مواقع ويب متعددة ودمج بيانات التحليلات في لوحات معلومات مخصصة أو مسارات إعداد التقارير—دون الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو مشكلات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Ackee

الخصوصية حسب التصميم

يزيل إخفاء الهوية متعدد الخطوات معلومات التعريف الشخصية قبل التخزين، حتى تتمكن من جمع رؤى مفيدة — مما يمكن أن يساعد في تقليل الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو تبسيط الامتثال اعتمادًا على الولاية القضائية والتكوين.

دومينات غير محدودة

راقب ما تشاء من المواقع والتطبيقات من لوحة تحكم واحدة، دون مستويات تسعير لكل موقع أو قيود تعتمد على حركة المرور.

GraphQL API

تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات GraphQL مركزية سحب بيانات التحليلات برمجيًا إلى لوحات معلومات مخصصة أو تقارير أو أدوات تابعة لجهات خارجية دون التقيد بواجهة المستخدم المضمنة.

نص برمجي خفيف الوزن للتتبع

لمقتطف التتبع تأثير ضئيل على أداء صفحاتك، متجنبًا عقوبات سرعة الصفحة المرتبطة بمكتبات التحليلات التجارية الأثقل.

تتبع الأحداث المخصص

تتبع تفاعلات المستخدم المحددة بما يتجاوز مشاهدات الصفحة، مما يمنحك رؤية حول التحويلات ونقرات الأزرار والإجراءات الهادفة الأخرى على مواقعك.

لماذا تشغّل Ackee على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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