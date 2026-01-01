انشر Ackee بتثبيت بنقرة واحدة.
تحليلات مواقع ويب ذاتية الاستضافة، تركز على الخصوصية، وتتتبع الزوار دون المساس ببياناتهم الشخصية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Ackee
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ackee
Ackee هي منصة تحليلات مفتوحة المصدر، مبنية على Node.js، تعمل بالكامل على خادمك الخاص. تستخدم عملية إخفاء هوية متعددة الخطوات لتجريد بيانات الزوار من المعلومات الشخصية المحددة للهوية مع الاستمرار في تقديم رؤى ذات مغزى حول مشاهدات الصفحات، والمصادر، ومدة الجلسات، وأنواع الأجهزة.
على عكس خدمات التحليلات التقليدية التي تخزن بيانات زوارك على بنية تحتية تابعة لجهات خارجية، تمنحك Ackee ملكية كاملة لبيانات حركة المرور الخاصة بك. واجهتها البسيطة وواجهة برمجة تطبيقات GraphQL المركزية تجعل من السهل مراقبة مواقع ويب متعددة ودمج بيانات التحليلات في لوحات معلومات مخصصة أو مسارات إعداد التقارير—دون الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو مشكلات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
الميزات الرئيسية لـ Ackee
الخصوصية حسب التصميم
يزيل إخفاء الهوية متعدد الخطوات معلومات التعريف الشخصية قبل التخزين، حتى تتمكن من جمع رؤى مفيدة — مما يمكن أن يساعد في تقليل الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو تبسيط الامتثال اعتمادًا على الولاية القضائية والتكوين.
دومينات غير محدودة
راقب ما تشاء من المواقع والتطبيقات من لوحة تحكم واحدة، دون مستويات تسعير لكل موقع أو قيود تعتمد على حركة المرور.
GraphQL API
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات GraphQL مركزية سحب بيانات التحليلات برمجيًا إلى لوحات معلومات مخصصة أو تقارير أو أدوات تابعة لجهات خارجية دون التقيد بواجهة المستخدم المضمنة.
نص برمجي خفيف الوزن للتتبع
لمقتطف التتبع تأثير ضئيل على أداء صفحاتك، متجنبًا عقوبات سرعة الصفحة المرتبطة بمكتبات التحليلات التجارية الأثقل.
تتبع الأحداث المخصص
تتبع تفاعلات المستخدم المحددة بما يتجاوز مشاهدات الصفحة، مما يمنحك رؤية حول التحويلات ونقرات الأزرار والإجراءات الهادفة الأخرى على مواقعك.
لماذا تشغّل Ackee على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."