Ackee هي منصة تحليلات مفتوحة المصدر، مبنية على Node.js، تعمل بالكامل على خادمك الخاص. تستخدم عملية إخفاء هوية متعددة الخطوات لتجريد بيانات الزوار من المعلومات الشخصية المحددة للهوية مع الاستمرار في تقديم رؤى ذات مغزى حول مشاهدات الصفحات، والمصادر، ومدة الجلسات، وأنواع الأجهزة.

على عكس خدمات التحليلات التقليدية التي تخزن بيانات زوارك على بنية تحتية تابعة لجهات خارجية، تمنحك Ackee ملكية كاملة لبيانات حركة المرور الخاصة بك. واجهتها البسيطة وواجهة برمجة تطبيقات GraphQL المركزية تجعل من السهل مراقبة مواقع ويب متعددة ودمج بيانات التحليلات في لوحات معلومات مخصصة أو مسارات إعداد التقارير—دون الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو مشكلات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).