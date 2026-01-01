خصم يصل إلى 69% على Apache Superset

انشر Apache Superset بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة ذكاء أعمال حديثة ومفتوحة المصدر لبناء لوحات معلومات تفاعلية، واستكشاف مجموعات البيانات، وتشغيل تحليلات SQL عبر أكثر من 40 قاعدة بيانات.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Apache Superset بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Superset

خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Superset

Apache Superset هي منصة ذكاء أعمال جاهزة للمؤسسات تجعل استكشاف البيانات متاحًا للمستخدمين من جميع المستويات التقنية. يحصل المحللون على واجهة سحب وإفلات بدون الحاجة لكتابة أكواد لإنشاء الرسوم البيانية ولوحات المعلومات، بينما يحصل المهندسون على SQL Lab — بيئة تطوير متكاملة للغة SQL (SQL IDE) بكامل الميزات مع سجل الاستعلامات، والاستعلامات المحفوظة، وتصدير النتائج. يتصل Superset بأكثر من 40 قاعدة بيانات SQL ومستودعات بيانات عبر SQLAlchemy، مما يوفر طبقة تحليل موحدة عبر مكدس البيانات بالكامل.

استضافة Superset ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المستخدمين، ومصادر بيانات غير محدودة، وعدم وجود ترخيص لكل مقعد. تبقى بيانات الأعمال ضمن بنيتك التحتية، مما يلبي متطلبات الامتثال بينما يتولى PostgreSQL وRedis — المضمنان في هذا القالب — تخزين البيانات الوصفية وتخزين الاستعلامات مؤقتًا لأداء جاهز للإنتاج.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache Superset

مكتبة تصور غنية

اختر من بين عشرات أنواع المخططات — المخططات الشريطية، والرسوم البيانية الخطية، ومخططات التشتت، والخرائط الجغرافية المكانية، والمزيد — لتمثيل بياناتك بوضوح.

SQL لاب IDE

اكتب ونفّذ استعلامات SQL مع تمييز بناء الجملة، وسجل الاستعلامات، وتصدير النتائج — لسد الفجوة بين لوحات المعلومات بدون تعليمات برمجية وأعمال البيانات المتقدمة.

40+ موصلات قواعد بيانات

اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و Snowflake و BigQuery و Redshift وعشرات غيرها من خلال طبقة موصل موحدة تعتمد على SQLAlchemy.

لوحات معلومات تفاعلية

أنشئ لوحات معلومات باستخدام عوامل تصفية متقاطعة، وتنقل متعمق، وتقارير بريد إلكتروني مجدولة بحيث يكون لدى أصحاب المصلحة دائمًا رؤى حديثة.

التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار

قم بتعيين أذونات دقيقة لمجموعات البيانات ولوحات المعلومات ومصادر البيانات بحيث يرى كل فريق فقط ما هو مصرح له بالوصول إليه.

لماذا تشغّل Apache Superset على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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