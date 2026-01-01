انشر Apache Superset بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ذكاء أعمال حديثة ومفتوحة المصدر لبناء لوحات معلومات تفاعلية، واستكشاف مجموعات البيانات، وتشغيل تحليلات SQL عبر أكثر من 40 قاعدة بيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Superset
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Superset
Apache Superset هي منصة ذكاء أعمال جاهزة للمؤسسات تجعل استكشاف البيانات متاحًا للمستخدمين من جميع المستويات التقنية. يحصل المحللون على واجهة سحب وإفلات بدون الحاجة لكتابة أكواد لإنشاء الرسوم البيانية ولوحات المعلومات، بينما يحصل المهندسون على SQL Lab — بيئة تطوير متكاملة للغة SQL (SQL IDE) بكامل الميزات مع سجل الاستعلامات، والاستعلامات المحفوظة، وتصدير النتائج. يتصل Superset بأكثر من 40 قاعدة بيانات SQL ومستودعات بيانات عبر SQLAlchemy، مما يوفر طبقة تحليل موحدة عبر مكدس البيانات بالكامل.
استضافة Superset ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عددًا غير محدود من المستخدمين، ومصادر بيانات غير محدودة، وعدم وجود ترخيص لكل مقعد. تبقى بيانات الأعمال ضمن بنيتك التحتية، مما يلبي متطلبات الامتثال بينما يتولى PostgreSQL وRedis — المضمنان في هذا القالب — تخزين البيانات الوصفية وتخزين الاستعلامات مؤقتًا لأداء جاهز للإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ Apache Superset
مكتبة تصور غنية
اختر من بين عشرات أنواع المخططات — المخططات الشريطية، والرسوم البيانية الخطية، ومخططات التشتت، والخرائط الجغرافية المكانية، والمزيد — لتمثيل بياناتك بوضوح.
SQL لاب IDE
اكتب ونفّذ استعلامات SQL مع تمييز بناء الجملة، وسجل الاستعلامات، وتصدير النتائج — لسد الفجوة بين لوحات المعلومات بدون تعليمات برمجية وأعمال البيانات المتقدمة.
40+ موصلات قواعد بيانات
اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و Snowflake و BigQuery و Redshift وعشرات غيرها من خلال طبقة موصل موحدة تعتمد على SQLAlchemy.
لوحات معلومات تفاعلية
أنشئ لوحات معلومات باستخدام عوامل تصفية متقاطعة، وتنقل متعمق، وتقارير بريد إلكتروني مجدولة بحيث يكون لدى أصحاب المصلحة دائمًا رؤى حديثة.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
قم بتعيين أذونات دقيقة لمجموعات البيانات ولوحات المعلومات ومصادر البيانات بحيث يرى كل فريق فقط ما هو مصرح له بالوصول إليه.
لماذا تشغّل Apache Superset على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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