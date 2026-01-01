نشر Apache DevLake بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر تجمع البيانات من أكثر من 60 أداة تطوير لحساب مقاييس DORA وتصور أداء فريق الهندسة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache DevLake
Apache DevLake هي منصة تحليل هندسية مفتوحة المصدر توحد البيانات من متتبعات المشكلات، ومضيفي التعليمات البرمجية المصدر، وخطوط أنابيب CI/CD، وأدوات إدارة الحوادث في بحيرة بيانات موحدة. تربط الفرق GitHub وGitLab وJira وJenkins وPagerDuty وعشرات المصادر الأخرى لحساب مقاييس DORA تلقائيًا — تكرار النشر، والوقت المستغرق للتغييرات، ومعدل فشل التغيير، ومتوسط وقت الاسترداد — جنبًا إلى جنب مع لوحات معلومات Grafana التي تصور أداء الفريق بمرور الوقت.
تحافظ الاستضافة الذاتية لـ DevLake على جميع بيانات القياس عن بعد الهندسية وبيانات اعتماد التكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. يتم تشفير كل رمز API واتصال OAuth في وضع السكون باستخدام مفتاح تملكه، ويتم تخزين جميع المقاييس في قاعدة بيانات MySQL على الخادم الخاص بك — لا تغادر أي بيانات بيئتك إلى خدمة تحليل تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Apache DevLake
مقاييس DORA
حساب تكرار النشر، والمهلة الزمنية للتغييرات، ومعدل فشل التغيير، ومتوسط وقت الاسترداد تلقائيًا من الأدوات المتصلة — لا يلزم جمع البيانات يدويًا.
لوحات معلومات جاهزة
تعرض لوحات معلومات Grafana الجاهزة مقاييس DORA، ووقت دورة طلب السحب، وعمر الأخطاء، وصحة مسار النشر دون أي تهيئة بعد الإعداد.
60+ مكونات إضافية لمصادر البيانات
موصلات مدمجة لـ GitHub و GitLab و Jira و Jenkins و PagerDuty و CircleCI و ArgoCD و SonarQube وغيرها الكثير، تجمع كل البيانات الهندسية في مكان واحد.
مقاييس SQL مخصصة
استعلم عن بحيرة البيانات الموحدة باستخدام SQL العادي لتحديد المقاييس الخاصة بالفريق، وعوامل التصفية، ولوحات المعلومات المخصصة بما يتجاوز طرق عرض DORA المضمنة.
تخزين بيانات الاعتماد المشفر
يتم تشفير جميع رموز API المميزة ومفاتيح OAuth في وضع السكون باستخدام مفتاح يتم إنشاؤه تلقائيًا ومخزن حصريًا في قاعدة بيانات MySQL المستضافة ذاتيًا.
لماذا تشغّل Apache DevLake على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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