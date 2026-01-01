خصم يصل إلى 69% على Apache DevLake

نشر Apache DevLake بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة مفتوحة المصدر تجمع البيانات من أكثر من 60 أداة تطوير لحساب مقاييس DORA وتصور أداء فريق الهندسة.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD 62.99 /الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Apache DevLake بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD 170.99
MAD 62.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,511.76 (السعر العادي MAD 4,103.76). يتم التجديد بسعر MAD 103.99/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD 217.99
MAD 82.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 1,991.76 (السعر العادي MAD 5,231.76). يتم التجديد بسعر MAD 124.99/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD 362.99
MAD 113.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 2,735.76 (السعر العادي MAD 8,711.76). يتم التجديد بسعر MAD 248.99/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD 641.99
MAD 227.99 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD 5,471.76 (السعر العادي MAD 15,407.76). يتم التجديد بسعر MAD 455.99/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache DevLake

Apache DevLake هي منصة تحليل هندسية مفتوحة المصدر توحد البيانات من متتبعات المشكلات، ومضيفي التعليمات البرمجية المصدر، وخطوط أنابيب CI/CD، وأدوات إدارة الحوادث في بحيرة بيانات موحدة. تربط الفرق GitHub وGitLab وJira وJenkins وPagerDuty وعشرات المصادر الأخرى لحساب مقاييس DORA تلقائيًا — تكرار النشر، والوقت المستغرق للتغييرات، ومعدل فشل التغيير، ومتوسط وقت الاسترداد — جنبًا إلى جنب مع لوحات معلومات Grafana التي تصور أداء الفريق بمرور الوقت.

تحافظ الاستضافة الذاتية لـ DevLake على جميع بيانات القياس عن بعد الهندسية وبيانات اعتماد التكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. يتم تشفير كل رمز API واتصال OAuth في وضع السكون باستخدام مفتاح تملكه، ويتم تخزين جميع المقاييس في قاعدة بيانات MySQL على الخادم الخاص بك — لا تغادر أي بيانات بيئتك إلى خدمة تحليل تابعة لجهة خارجية.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Apache DevLake

مقاييس DORA

حساب تكرار النشر، والمهلة الزمنية للتغييرات، ومعدل فشل التغيير، ومتوسط وقت الاسترداد تلقائيًا من الأدوات المتصلة — لا يلزم جمع البيانات يدويًا.

لوحات معلومات جاهزة

تعرض لوحات معلومات Grafana الجاهزة مقاييس DORA، ووقت دورة طلب السحب، وعمر الأخطاء، وصحة مسار النشر دون أي تهيئة بعد الإعداد.

60+ مكونات إضافية لمصادر البيانات

موصلات مدمجة لـ GitHub و GitLab و Jira و Jenkins و PagerDuty و CircleCI و ArgoCD و SonarQube وغيرها الكثير، تجمع كل البيانات الهندسية في مكان واحد.

مقاييس SQL مخصصة

استعلم عن بحيرة البيانات الموحدة باستخدام SQL العادي لتحديد المقاييس الخاصة بالفريق، وعوامل التصفية، ولوحات المعلومات المخصصة بما يتجاوز طرق عرض DORA المضمنة.

تخزين بيانات الاعتماد المشفر

يتم تشفير جميع رموز API المميزة ومفاتيح OAuth في وضع السكون باستخدام مفتاح يتم إنشاؤه تلقائيًا ومخزن حصريًا في قاعدة بيانات MySQL المستضافة ذاتيًا.

لماذا تشغّل Apache DevLake على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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