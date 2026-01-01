نشر Formbricks بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لبناء استبيانات مستهدفة عبر قنوات داخل التطبيق، والروابط، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Formbricks
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Formbricks
Formbricks هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة التجارب، تم بناؤها كبديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Qualtrics و SurveyMonkey. تستخدمها فرق المنتجات والتسويق لإنشاء استبيانات تصل إلى المستخدمين أينما كانوا بالضبط — داخل تطبيقات الويب عبر JavaScript SDK، أو على صفحات الروابط المستقلة، أو مضمنة في مواقع الويب، أو يتم تسليمها عبر حملات البريد الإلكتروني. تتدفق جميع الردود إلى لوحة تحكم موحدة مع ميزات التجزئة والتصفية المدمجة.
تمنحك استضافة Formbricks ذاتيًا على VPS الخاص بك ملكية كاملة لكل رد على الاستبيان وكل شريحة جمهور دون مغادرة البيانات لبنيتك التحتية. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل بعد النشر هو المسؤول، دون وجود بيانات اعتماد افتراضية للتوزيع. يتم تهيئة PostgreSQL و Valkey مسبقًا وجاهزين للعمل من أول تشغيل.
الميزات الرئيسية لـ Formbricks
توزيع متعدد القنوات
الوصول إلى المستجيبين داخل التطبيق عبر حزمة تطوير البرامج (SDK) لـ JavaScript، على صفحات الروابط القابلة للمشاركة، المضمنة في مواقع الويب، أو عبر البريد الإلكتروني — وكل ذلك يُدار من لوحة تحكم واحدة.
SDK استهداف الجمهور
اعرض الاستبيانات لشرائح مستخدمين محددة بناءً على السمات، أو الأحداث المخصصة، أو الإجراءات السابقة التي يتم تتبعها عبر Formbricks SDK.
محرر تفرع المنطق
أنشئ استبيانات متعددة الخطوات بمنطق شرطي وقواعد تخطي وأنواع إدخال متنوعة من خلال محرر مرئي بدون تعليمات برمجية.
توجيه الاستجابات الآلي
ادفع الردود تلقائيًا إلى Slack، Notion، Google Sheets، Airtable، Zapier، أو n8n عند وصول الإرسالات.
تحليلات الإرسال
عرض معدلات الإكمال، وملخصات الاستجابات، والإرسالات الفردية مباشرة في لوحة التحكم دون تصدير البيانات.
استبيانات متعددة اللغات
انشر الاستبيانات بلغات متعددة في وقت واحد من إعداد استبيان واحد للوصول إلى جماهير عالمية.
لماذا تشغّل Formbricks على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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