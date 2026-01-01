Formbricks هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة التجارب، تم بناؤها كبديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Qualtrics و SurveyMonkey. تستخدمها فرق المنتجات والتسويق لإنشاء استبيانات تصل إلى المستخدمين أينما كانوا بالضبط — داخل تطبيقات الويب عبر JavaScript SDK، أو على صفحات الروابط المستقلة، أو مضمنة في مواقع الويب، أو يتم تسليمها عبر حملات البريد الإلكتروني. تتدفق جميع الردود إلى لوحة تحكم موحدة مع ميزات التجزئة والتصفية المدمجة.

تمنحك استضافة Formbricks ذاتيًا على VPS الخاص بك ملكية كاملة لكل رد على الاستبيان وكل شريحة جمهور دون مغادرة البيانات لبنيتك التحتية. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل بعد النشر هو المسؤول، دون وجود بيانات اعتماد افتراضية للتوزيع. يتم تهيئة PostgreSQL و Valkey مسبقًا وجاهزين للعمل من أول تشغيل.