خصم يصل إلى 69% على Formbricks

نشر Formbricks بنقرة واحدة.

منصة مفتوحة المصدر لبناء استبيانات مستهدفة عبر قنوات داخل التطبيق، والروابط، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Formbricks بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Formbricks

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Formbricks

Formbricks هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة التجارب، تم بناؤها كبديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Qualtrics و SurveyMonkey. تستخدمها فرق المنتجات والتسويق لإنشاء استبيانات تصل إلى المستخدمين أينما كانوا بالضبط — داخل تطبيقات الويب عبر JavaScript SDK، أو على صفحات الروابط المستقلة، أو مضمنة في مواقع الويب، أو يتم تسليمها عبر حملات البريد الإلكتروني. تتدفق جميع الردود إلى لوحة تحكم موحدة مع ميزات التجزئة والتصفية المدمجة.

تمنحك استضافة Formbricks ذاتيًا على VPS الخاص بك ملكية كاملة لكل رد على الاستبيان وكل شريحة جمهور دون مغادرة البيانات لبنيتك التحتية. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل بعد النشر هو المسؤول، دون وجود بيانات اعتماد افتراضية للتوزيع. يتم تهيئة PostgreSQL و Valkey مسبقًا وجاهزين للعمل من أول تشغيل.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Formbricks

توزيع متعدد القنوات

الوصول إلى المستجيبين داخل التطبيق عبر حزمة تطوير البرامج (SDK) لـ JavaScript، على صفحات الروابط القابلة للمشاركة، المضمنة في مواقع الويب، أو عبر البريد الإلكتروني — وكل ذلك يُدار من لوحة تحكم واحدة.

SDK استهداف الجمهور

اعرض الاستبيانات لشرائح مستخدمين محددة بناءً على السمات، أو الأحداث المخصصة، أو الإجراءات السابقة التي يتم تتبعها عبر Formbricks SDK.

محرر تفرع المنطق

أنشئ استبيانات متعددة الخطوات بمنطق شرطي وقواعد تخطي وأنواع إدخال متنوعة من خلال محرر مرئي بدون تعليمات برمجية.

توجيه الاستجابات الآلي

ادفع الردود تلقائيًا إلى Slack، Notion، Google Sheets، Airtable، Zapier، أو n8n عند وصول الإرسالات.

تحليلات الإرسال

عرض معدلات الإكمال، وملخصات الاستجابات، والإرسالات الفردية مباشرة في لوحة التحكم دون تصدير البيانات.

استبيانات متعددة اللغات

انشر الاستبيانات بلغات متعددة في وقت واحد من إعداد استبيان واحد للوصول إلى جماهير عالمية.

لماذا تشغّل Formbricks على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

اشترك براحة بال تامة مع ضمان إعادة الأموال خلال 30 يوماً. لمعرفة الشروط، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد لدينا.

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