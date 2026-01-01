نشر Loomio بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لاتخاذ القرارات التعاونية للمجموعات لمناقشة المقترحات وإجراء استطلاعات الرأي واتخاذ القرارات معًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Loomio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Loomio
Loomio هي منصة مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لاتخاذ القرارات التعاونية. يمكن للمجموعات إجراء مناقشات منظمة، وإنشاء مقترحات، وإجراء استطلاعات رأي، وتسجيل النتائج — كل ذلك في مكان واحد. على عكس أدوات الدردشة العامة، يحافظ Loomio على تركيز المحادثات نحو اتخاذ قرارات واضحة، مما يجعله مثاليًا للتعاونيات والمنظمات غير الربحية والمنظمات المجتمعية والفرق الموزعة.
تتيح لك استضافة Loomio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات الأعضاء تحت سيطرتك الكاملة، دون رسوم لكل مستخدم ودون الاعتماد على خدمة طرف ثالث. يتضمن هذا النشر تطبيق الويب الكامل Rails، وعامل الخلفية Sidekiq، وقاعدة بيانات PostgreSQL، وقائمة انتظار Redis، وخادم Hocuspocus لتحرير المستندات التعاوني في الوقت الفعلي.
الميزات الرئيسية لـ Loomio
مقترحات منظمة
أنشئ مقترحات محددة بوقت مع خيارات الموافقة، عدم الموافقة، الامتناع، والحظر حتى تتمكن المجموعات من اتخاذ قرارات مسؤولة مع مسار تدقيق واضح.
استطلاعات مرنة
قم بإجراء تصويتات الاختيار المرتب، وتصويتات النقاط، واستطلاعات التقييم، واستطلاعات أوقات الاجتماعات لجمع مدخلات جماعية دقيقة تتجاوز أسئلة نعم/لا البسيطة.
مناقشات متسلسلة
حافظ على تنظيم المحادثات باستخدام التعليقات المتسلسلة والتفاعلات السياقية، حتى لا يضيع السياق المهم أبدًا في قناة دردشة مزدحمة.
تعاون في الوقت الحقيقي
حرر نص المقترح ومواضيع النقاش بشكل تعاوني في الوقت الفعلي باستخدام خادم Hocuspocus المدمج، دون الحاجة إلى محرر تابع لجهة خارجية.
مجموعات فرعية وأذونات
نظّم الأعضاء في مجموعات فرعية ذات إعدادات ومهام خصوصية مستقلة، مما يدعم الهياكل التنظيمية المعقدة ضمن تثبيت واحد.
لماذا تشغّل Loomio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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