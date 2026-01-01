Loomio هي منصة مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لاتخاذ القرارات التعاونية. يمكن للمجموعات إجراء مناقشات منظمة، وإنشاء مقترحات، وإجراء استطلاعات رأي، وتسجيل النتائج — كل ذلك في مكان واحد. على عكس أدوات الدردشة العامة، يحافظ Loomio على تركيز المحادثات نحو اتخاذ قرارات واضحة، مما يجعله مثاليًا للتعاونيات والمنظمات غير الربحية والمنظمات المجتمعية والفرق الموزعة.

تتيح لك استضافة Loomio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ ببيانات الأعضاء تحت سيطرتك الكاملة، دون رسوم لكل مستخدم ودون الاعتماد على خدمة طرف ثالث. يتضمن هذا النشر تطبيق الويب الكامل Rails، وعامل الخلفية Sidekiq، وقاعدة بيانات PostgreSQL، وقائمة انتظار Redis، وخادم Hocuspocus لتحرير المستندات التعاوني في الوقت الفعلي.