Apache Answer هي منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر مبنية باستخدام Go و React، مصممة لمساعدة الفرق والمجتمعات على مشاركة المعرفة من خلال واجهة أسئلة وأجوبة منظمة وقابلة للبحث. على عكس المنتديات العامة، كل عنصر — نظام العلامات، السمعة، أدوات الإشراف، ونظام الإضافات — مصمم خصيصًا لالتقاط واسترجاع المعرفة المنظمة.

استضافة Apache Answer ذاتيًا تحافظ على المعرفة الداخلية لمؤسستك على بنيتك التحتية الخاصة، خالية من تكاليف ترخيص المستخدم الواحد والوصول إلى البيانات من طرف ثالث. مع نمو مجتمعك، يمكنك التحكم في التكوين، وعمليات التكامل، والتوسع دون أن تكون مقيدًا بخارطة طريق الميزات أو مستويات التسعير لمزود خدمة SaaS.