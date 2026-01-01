نشر Apache Answer بنقرة واحدة.
منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر لبناء قواعد المعرفة الجماعية ومراكز المساعدة ومنتديات المجتمع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Answer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Answer
Apache Answer هي منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر مبنية باستخدام Go و React، مصممة لمساعدة الفرق والمجتمعات على مشاركة المعرفة من خلال واجهة أسئلة وأجوبة منظمة وقابلة للبحث. على عكس المنتديات العامة، كل عنصر — نظام العلامات، السمعة، أدوات الإشراف، ونظام الإضافات — مصمم خصيصًا لالتقاط واسترجاع المعرفة المنظمة.
استضافة Apache Answer ذاتيًا تحافظ على المعرفة الداخلية لمؤسستك على بنيتك التحتية الخاصة، خالية من تكاليف ترخيص المستخدم الواحد والوصول إلى البيانات من طرف ثالث. مع نمو مجتمعك، يمكنك التحكم في التكوين، وعمليات التكامل، والتوسع دون أن تكون مقيدًا بخارطة طريق الميزات أو مستويات التسعير لمزود خدمة SaaS.
الميزات الرئيسية لـ Apache Answer
واجهة أسئلة وأجوبة منظمة
تصميم مخصص للأسئلة والأجوبة مع دعم تحرير النصوص المنسقة وMarkdown يسهل كتابة أسئلة واضحة وإجابات مفصلة مقارنة ببرامج المنتديات العامة.
الوسم والبحث
نظّم المحتوى باستخدام نظام وسم شامل وتصفية بحث متقدمة، ليتمكن أعضاء الفريق من العثور على الإجابات ذات الصلة دون الحاجة للتمرير عبر المناقشات غير ذات الصلة.
السمعة والتّلعيب
نقاط السمعة والشارات وتصنيفات المستخدمين تشجع المشاركة النشطة وتبرز المساهمين الأكثر موثوقية، مما يحسن جودة المعرفة الإجمالية بمرور الوقت.
نظام الإضافات
توسيع الوظائف والاندماج مع الأدوات الخارجية من خلال بنية إضافات مدمجة، مما يكيف المنصة مع سير عمل فريقك الحالي دون الحاجة إلى تطوير مخصص.
دعم متعدد اللغات
ادعم الفرق والمجتمعات الدولية بإمكانيات مدمجة متعددة اللغات، مما يزيل حواجز اللغة من مشاركة المعرفة التعاونية.
لماذا تشغّل Apache Answer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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