Artalk هو نظام تعليقات مستضاف ذاتيًا يتكون من خادم Go عالي الأداء وودجت JavaScript بسيط يمكن تضمينه في أي موقع ويب أو مدونة باستخدام وسم سكريبت واحد. على عكس منصات التعليقات المستندة إلى السحابة، يحتفظ Artalk بجميع التعليقات وبيانات المستخدم وسجل الإشراف على البنية التحتية التي تتحكم فيها — لا وصول لطرف ثالث، لا جمع بيانات، ولا رسوم اشتراك.

تدعم الواجهة الخلفية SQLite بشكل جاهز مع إمكانية الترحيل الاختياري إلى MySQL أو PostgreSQL مع نمو حركة المرور. تتضمن جميعها أدوات الإشراف، إشعارات البريد الإلكتروني، تسجيل الدخول الاجتماعي، تصفية البريد العشوائي، CAPTCHA، وشريط جانبي كامل للإدارة. الاستضافة الذاتية على VPS تعني أن بيانات تعليقاتك تتبع سياسات الاحتفاظ والخصوصية الخاصة بك، وليس شروط خدمة أي منصة.