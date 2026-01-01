انشر Artalk بنقرة واحدة.
نظام تعليقات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع واجهة خلفية بلغة Go وودجت JavaScript بحجم 40 كيلوبايت يمكن تضمينه في أي موقع ويب.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Artalk
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Artalk
Artalk هو نظام تعليقات مستضاف ذاتيًا يتكون من خادم Go عالي الأداء وودجت JavaScript بسيط يمكن تضمينه في أي موقع ويب أو مدونة باستخدام وسم سكريبت واحد. على عكس منصات التعليقات المستندة إلى السحابة، يحتفظ Artalk بجميع التعليقات وبيانات المستخدم وسجل الإشراف على البنية التحتية التي تتحكم فيها — لا وصول لطرف ثالث، لا جمع بيانات، ولا رسوم اشتراك.
تدعم الواجهة الخلفية SQLite بشكل جاهز مع إمكانية الترحيل الاختياري إلى MySQL أو PostgreSQL مع نمو حركة المرور. تتضمن جميعها أدوات الإشراف، إشعارات البريد الإلكتروني، تسجيل الدخول الاجتماعي، تصفية البريد العشوائي، CAPTCHA، وشريط جانبي كامل للإدارة. الاستضافة الذاتية على VPS تعني أن بيانات تعليقاتك تتبع سياسات الاحتفاظ والخصوصية الخاصة بك، وليس شروط خدمة أي منصة.
الميزات الرئيسية لـ Artalk
تضمين على أي موقع
مقتطف جافاسكريبت واحد بحجم 40 كيلوبايت يربط أي موقع ويب أو مدونة ثابتة بنسخة Artalk الخاصة بك — لا يتطلب أي تبعية لإطار عمل أو خطوة بناء.
إدارة مواقع متعددة
تدير نسخة واحدة من Artalk التعليقات عبر مواقع متعددة مع حسابات إدارية منفصلة، وقوائم انتظار للإشراف، وإعدادات إشعارات لكل موقع.
البريد العشوائي وكابتشا
تحمي تكاملات تصفية البريد العشوائي المدمجة من Akismet و Tencent و Aliyun، بالإضافة إلى خيارات CAPTCHA للصور والشرائح و reCAPTCHA و hCaptcha و Turnstile، أقسام التعليقات من الروبوتات.
تسجيل الدخول الاجتماعي
يقوم المعلقون بالمصادقة عبر GitHub و Google و Discord و 20 مزود OAuth آخر، مما يقلل الاحتكاك مع ربط التعليقات بهويات حقيقية.
الشريط الجانبي للأدمن
شريط جانبي مدمج يتيح لمسؤولي الموقع مراجعة التعليقات والموافقة عليها وتثبيتها وحذفها، وإدارة المستخدمين، وعرض إحصائيات الصفحة دون مغادرة واجهة التعليقات.
لماذا تشغّل Artalk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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