انشر Bichon بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة أرشفة بريد إلكتروني ذاتية الاستضافة بلغة Rust، مع دعم IMAP و OAuth2 والبحث بالنص الكامل، للحفاظ على صناديق البريد الإلكتروني على المدى الطويل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Bichon
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bichon
Bichon هو خادم أرشفة بريد إلكتروني مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust. يتصل بحسابات IMAP، ويقوم بتنزيل الرسائل بشكل تدريجي باستخدام مزامنة قائمة على UID، وينشئ فهرس بحث نصي كامل من Tantivy، ويوفر واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة مع واجهة مستخدم ويب مدمجة للبحث عن البريد المؤرشف وتصفحه وتصديره.
استضافة Bichon ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل رسالة مؤرشفة ومرفق وبيانات اعتماد داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. يتم تشفير بيانات اعتماد الحساب في وضع السكون باستخدام AES-256-GCM، ويتم تحديث رموز OAuth 2.0 تلقائيًا، ويتم تنزيل صناديق بريد متعددة في وقت واحد — مما يجعل Bichon بديلاً سريعًا وخاصًا لخدمات أرشفة البريد الإلكتروني التجارية دون رسوم لكل صندوق بريد.
الميزات الرئيسية لـ Bichon
البحث في النص الكامل
الفهرسة المدعومة بتقنية Tantivy عبر نصوص الرسائل ورؤوسها ومرفقاتها تُرجع النتائج في غضون أجزاء من الثانية مع فلاتر متعددة الأوجه وتجميع سلاسل المحادثات.
مزامنة IMAP و OAuth2
يتصل بأي خادم IMAP باستخدام كلمة مرور (PLAIN/LOGIN) أو مصادقة OAuth 2.0 (XOAUTH2)، مع تحديث تلقائي للرمز المميز لحسابات Gmail و Microsoft.
أرشفة تزايدية
تقوم المزامنة التزايدية المستندة إلى UID بتنزيل الرسائل الجديدة فقط في كل مرة، مما يحافظ على انخفاض استخدام النطاق الترددي ومساحة التخزين عبر صناديق بريد متعددة متزامنة.
بيانات الاعتماد المشفرة
كل بيانات اعتماد IMAP و OAuth مشفرة في حالة السكون باستخدام AES-256-GCM، وذلك باستخدام مفتاح مشتق من كلمة مرور التشفير المحددة عند النشر.
RBAC متعدد المستخدمين
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار يتيح لك منح أذونات لكل حساب لمستخدمين إضافيين للأرشيفات المشتركة، مع سجل تدقيق كامل لأحداث الوصول.
لماذا تشغّل Bichon على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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