Bichon هو خادم أرشفة بريد إلكتروني مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust. يتصل بحسابات IMAP، ويقوم بتنزيل الرسائل بشكل تدريجي باستخدام مزامنة قائمة على UID، وينشئ فهرس بحث نصي كامل من Tantivy، ويوفر واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة مع واجهة مستخدم ويب مدمجة للبحث عن البريد المؤرشف وتصفحه وتصديره.

استضافة Bichon ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل رسالة مؤرشفة ومرفق وبيانات اعتماد داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. يتم تشفير بيانات اعتماد الحساب في وضع السكون باستخدام AES-256-GCM، ويتم تحديث رموز OAuth 2.0 تلقائيًا، ويتم تنزيل صناديق بريد متعددة في وقت واحد — مما يجعل Bichon بديلاً سريعًا وخاصًا لخدمات أرشفة البريد الإلكتروني التجارية دون رسوم لكل صندوق بريد.