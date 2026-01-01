انشر Baikal بنقرة واحدة.
خادم CalDAV و CardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لمزامنة التقويمات والمهام وجهات الاتصال عبر كل جهاز.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Baikal
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Baikal
Baikal هو خادم CalDAV و CardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مبني على مكتبة PHP المعروفة sabre/dav. يوفر مكانًا خاصًا للتقويمات والأحداث والمهام وجهات الاتصال التي تتزامن مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook وأي عميل آخر يدعم بروتوكولات CalDAV و CardDAV القياسية.
يؤدي استضافة Baikal ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ ببيانات الجدولة الشخصية والفريق داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من خدمة تقويم تابعة لجهة خارجية. البصمة صغيرة عمدًا — حاوية PHP واحدة مدعومة بـ SQLite أو MySQL — لذلك فهي تتناسب بشكل مريح مع خادم VPS صغير مع دعم العديد من المستخدمين ودفاتر العناوين المشتركة والتحكم الدقيق في الوصول من خلال واجهة المستخدم الإدارية المدمجة.
الميزات الرئيسية لـ Baikal
CalDAV و CardDAV
مزامنة التقويم وجهات الاتصال المتوافقة مع المعايير مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook و DAVx5 وأي عميل CalDAV/CardDAV آخر.
حسابات متعددة المستخدمين
إنشاء حسابات مستخدمين منفصلة بتقويماتهم ومهامهم ودفاتر عناوينهم الخاصة، وكل ذلك يُدار من واجهة مستخدم ويب إدارية واحدة.
مجموعات مشتركة
شارك تقاويم محددة أو دفاتر عناوين مع مستخدمين آخرين على نفس المثيل لجدولة الفريق ومزامنة جهات الاتصال.
بصمة خفيفة
حاوية PHP واحدة تعمل على sabre/dav على SQLite أو MySQL — صغيرة بما يكفي للتشغيل جنبًا إلى جنب مع خدمات أخرى مستضافة ذاتيًا على خادم VPS متواضع.
واجهة مستخدم الويب الإدارية
إدارة المستخدمين والتقويمات ودفاتر العناوين وإعدادات الخادم الأساسية من لوحة تحكم مدمجة قائمة على المتصفح بدلاً من تحرير ملفات التكوين.
لماذا تشغّل Baikal على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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