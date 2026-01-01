انشر Posterr بنقرة واحدة.
لافتات رقمية لملصقات "قيد التشغيل الآن" تحول أي متصفح إلى شاشة عرض على طراز دور السينما لمكتبات Plex.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Posterr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Posterr
Posterr هو تطبيق Node.js مفتوح المصدر يحاكي لوحات الملصقات الرقمية الموجودة في بهو دور السينما. يقرأ الحالة المباشرة لخادم وسائط Plex الخاص بك ويعرض العنوان الذي يتم تشغيله حاليًا، واختيارات حسب الطلب من المكتبات المحددة، والإصدارات القادمة التي تم سحبها من Sonarr و Radarr و Readarr.
استضافة Posterr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي الشاشة متاحة دائمًا من أي متصفح أو هاتف أو جهاز لوحي أو Fire Stick أو شاشة مثبتة على الحائط — دون الاعتماد على جهاز كمبيوتر منزلي يعمل. يتصل بـ Plex ومجموعة arr عبر الشبكة، لذلك يعمل سواء كانت خدمات الوسائط الخاصة بك تعمل على نفس الـ VPS أو على خادم منزلي بعيد.
الميزات الرئيسية لـ Posterr
عرض قيد التشغيل الآن
يعرض ملصقات الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى المباشرة مع وقت التشغيل والاستوديو وتصنيف المحتوى وشريط تقدم يراعي التحويل.
شرائح "قريباً"
يسحب الأفلام القادمة من Radarr، والحلقات والعروض الأولى للمواسم من Sonarr، والكتب الجديدة من Readarr.
مختارات المكتبة عند الطلب
يعرض عناوين عشوائية من مكتبات Plex المختارة لتبقى الشاشة ممتعة حتى عندما لا يتم بث أي شيء.
جاهز لعدة شاشات
يتكيف تلقائيًا من 320 بكسل حتى 4K، ويدعم الوضع الرأسي أو الأفقي، ويتضمن مؤقت نوم مع التحكم في الشاشة عبر CEC.
شرائح وسمات مخصصة
أضف صورك الخاصة، وفن الخلفية، والمواضيع، أو قم بتضمين صفحات ويب خارجية كشرائح دوارة إضافية.
معلومات عامة و Awtrix
قم بتشغيل اختبار معلومات أفلام مدمج بين الشرائح وعكس بيانات التشغيل الحالية إلى شاشات مصفوفة Awtrix LED.
لماذا تشغّل Posterr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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