Posterr هو تطبيق Node.js مفتوح المصدر يحاكي لوحات الملصقات الرقمية الموجودة في بهو دور السينما. يقرأ الحالة المباشرة لخادم وسائط Plex الخاص بك ويعرض العنوان الذي يتم تشغيله حاليًا، واختيارات حسب الطلب من المكتبات المحددة، والإصدارات القادمة التي تم سحبها من Sonarr و Radarr و Readarr.

استضافة Posterr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي الشاشة متاحة دائمًا من أي متصفح أو هاتف أو جهاز لوحي أو Fire Stick أو شاشة مثبتة على الحائط — دون الاعتماد على جهاز كمبيوتر منزلي يعمل. يتصل بـ Plex ومجموعة arr عبر الشبكة، لذلك يعمل سواء كانت خدمات الوسائط الخاصة بك تعمل على نفس الـ VPS أو على خادم منزلي بعيد.