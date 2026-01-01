نشر Immich بنقرة واحدة.
إدارة صور ومقاطع فيديو مستضافة ذاتيًا وعالية الأداء مع تنظيم مدعوم بالذكاء الاصطناعي ونسخ احتياطي للجوال.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Immich
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Immich
Immich هو بديل حديث ومستضاف ذاتيًا لـ Google Photos و iCloud، مصمم للسرعة ومدعوم بالتعلم الآلي. يوفر ميزات التعرف على الوجه، واكتشاف الكائنات، والبحث الذكي، والنسخ الاحتياطي التلقائي للجوال من تطبيقات iOS و Android — وكل ذلك يعمل على البنية التحتية الخاصة بك.
تضمن استضافة Immich ذاتيًا بقاء ذكرياتك الشخصية وصور عائلتك بعيدًا تمامًا عن خوادم الجهات الخارجية. تحتفظ بالتحكم الكامل في التخزين، وأذونات الوصول، والمشاركة، بدون رسوم اشتراك ولا خطر توقف الخدمة. يتضمن هذا النشر خادم التطبيق، وخدمة التعلم الآلي، وPostgreSQL مع امتداد المتجهات، وRedis.
الميزات الرئيسية لـ Immich
بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي
يتيح تعلم الآلة التعرف على الوجه، واكتشاف الكائنات، والبحث باللغة الطبيعية عبر مكتبة الصور بأكملها.
النسخ الاحتياطي التلقائي للجوال
تطبيقات iOS وأندرويد تنسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا تلقائيًا في الخلفية، مما يحافظ على مكتبتك محدثة دائمًا.
دعم RAW و 4K
يدعم تنسيقات صور RAW ومقاطع فيديو 4K والصور الحية مع الحفاظ الكامل على البيانات الوصفية لسير العمل الاحترافي.
مكتبات متعددة المستخدمين
يحصل كل مستخدم على مكتبته الخاصة مع خيار مشاركة الألبومات ومجموعات الشركاء بشكل انتقائي.
طرق عرض الخريطة والجدول الزمني
تصفح الصور حسب التاريخ على جدول زمني أو حسب الموقع على خريطة باستخدام بيانات GPS الوصفية المضمنة من الكاميرا والهاتف.
لماذا تشغّل Immich على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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