Ampache هو منصة بث وسائط ذاتية الاستضافة تحول مجموعات الموسيقى والفيديو الشخصية إلى خدمة خاصة يمكن الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت. تم إصداره في الأصل عام 2001 ويتم صيانته باستمرار بموجب ترخيص AGPL، ويوفر دعمًا متعدد المستخدمين، وقوائم تشغيل ذكية، وتحويل ترميز فوري، وتوافقًا مع Subsonic API لدعم واسع للعملاء عبر تطبيقات الهاتف المحمول، ومشغلات سطح المكتب، وأنظمة التشغيل الآلي للمنزل.

على عكس خدمات البث التجارية، لا يخزن Ampache أي بيانات استماع مع أطراف ثالثة، ولا يفرض أي رسوم اشتراك، ولا يضع أي قيود على حجم المكتبة. تمنحك الاستضافة الذاتية ملكية كاملة لموسيقاك وتضمن بقاء مجموعتك متاحة بغض النظر عن تغييرات ترخيص المنصة أو إغلاق الخدمات.