انشر Ampache بنقرة واحدة.
خادم بث الموسيقى والفيديو مفتوح المصدر الذي يحول مجموعتك الإعلامية الشخصية إلى خدمة بث خاصة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ampache
Ampache هو منصة بث وسائط ذاتية الاستضافة تحول مجموعات الموسيقى والفيديو الشخصية إلى خدمة خاصة يمكن الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت. تم إصداره في الأصل عام 2001 ويتم صيانته باستمرار بموجب ترخيص AGPL، ويوفر دعمًا متعدد المستخدمين، وقوائم تشغيل ذكية، وتحويل ترميز فوري، وتوافقًا مع Subsonic API لدعم واسع للعملاء عبر تطبيقات الهاتف المحمول، ومشغلات سطح المكتب، وأنظمة التشغيل الآلي للمنزل.
على عكس خدمات البث التجارية، لا يخزن Ampache أي بيانات استماع مع أطراف ثالثة، ولا يفرض أي رسوم اشتراك، ولا يضع أي قيود على حجم المكتبة. تمنحك الاستضافة الذاتية ملكية كاملة لموسيقاك وتضمن بقاء مجموعتك متاحة بغض النظر عن تغييرات ترخيص المنصة أو إغلاق الخدمات.
الميزات الرئيسية لـ Ampache
تحويل الترميز الفوري
تحويل ملفات FLAC غير المضغوطة تلقائيًا إلى معدلات بت مناسبة للجوال في الوقت الفعلي، حتى تتمكن من بث صوت عالي الجودة عبر الشبكات الخلوية دون تخزين نسخ مضغوطة مكررة.
قوائم التشغيل الذكية
أنشئ قوائم تشغيل يتم ملؤها تلقائيًا بناءً على النوع، التقييم، عدد مرات التشغيل، أو معايير مخصصة، مما يعيد إنشاء تجربة الاكتشاف لخدمات البث باستخدام مكتبتك الخاصة.
دعم متعدد المستخدمين
إنشاء حسابات فردية لأفراد العائلة أو المتعاونين، لكل منهم سجل استماع منفصل، وقوائم تشغيل، ومستويات صلاحيات، دون تكرار ملفات الوسائط.
توافق Subsonic API
قم بتوصيل أي تطبيق جوال أو عميل سطح مكتب متوافق مع Subsonic بمثيل Ampache الخاص بك، مما يمنحك إمكانية الوصول من أي جهاز تقريبًا دون أن تكون مقيدًا بواجهة واحدة.
بودكاست وراديو
بث محطات الراديو عبر الإنترنت والاشتراك في البودكاست جنبًا إلى جنب مع مكتبة الموسيقى الخاصة بك، مما يجعل Ampache وجهة واحدة لجميع المحتوى الصوتي.
لماذا تشغّل Ampache على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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