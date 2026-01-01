AllTube Download هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يدمج youtube-dl في واجهة بديهية قائمة على المتصفح، مما يتيح لأي شخص تنزيل أو بث مقاطع الفيديو من أكثر من ألف منصة استضافة دون تثبيت برامج محليًا. على عكس ملحقات المتصفح التي تتعطل مع تحديثات المنصة، يعمل AllTube مركزيًا على خادمك بحيث يمكن لكل جهاز على شبكتك استخدامه عبر أي متصفح.

يؤدي استضافة AllTube ذاتيًا إلى الحفاظ على خصوصية نشاط التنزيل الخاص بك، وتجنب ممارسات تسجيل البيانات لخدمات التنزيل التابعة لجهات خارجية، ويمنحك تحكمًا كاملاً في التنسيقات المدعومة ومستويات الجودة وتكوين الموقع. يمكنك أيضًا جدولة التنزيلات المجمعة والوصول إلى بيانات تعريف الفيديو برمجيًا من خلال واجهة برمجة تطبيقات JSON المدمجة.