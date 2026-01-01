نشر AllTube بنقرة واحدة.
واجهة قائمة على الويب لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب وأكثر من 1000 منصة أخرى بدون أدوات سطر الأوامر.
اختر باقة VPS المناسبة لـ AllTube
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AllTube
AllTube Download هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يدمج youtube-dl في واجهة بديهية قائمة على المتصفح، مما يتيح لأي شخص تنزيل أو بث مقاطع الفيديو من أكثر من ألف منصة استضافة دون تثبيت برامج محليًا. على عكس ملحقات المتصفح التي تتعطل مع تحديثات المنصة، يعمل AllTube مركزيًا على خادمك بحيث يمكن لكل جهاز على شبكتك استخدامه عبر أي متصفح.
يؤدي استضافة AllTube ذاتيًا إلى الحفاظ على خصوصية نشاط التنزيل الخاص بك، وتجنب ممارسات تسجيل البيانات لخدمات التنزيل التابعة لجهات خارجية، ويمنحك تحكمًا كاملاً في التنسيقات المدعومة ومستويات الجودة وتكوين الموقع. يمكنك أيضًا جدولة التنزيلات المجمعة والوصول إلى بيانات تعريف الفيديو برمجيًا من خلال واجهة برمجة تطبيقات JSON المدمجة.
الميزات الرئيسية لـ AllTube
دعم أكثر من 1000 منصة
تنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب وفيميو ومئات مواقع الاستضافة الأخرى باستخدام نفس الواجهة الموحدة، دون الحاجة إلى إعداد لكل منصة.
تحويل الشكل
حوّل مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها إلى التنسيق ومستوى الجودة المفضلين لديك دون الحاجة إلى تثبيت أدوات إضافية على جهازك.
البث في المتصفح
معاينة مقاطع الفيديو مباشرة في واجهة الويب قبل التنزيل، حتى تتمكن من تأكيد الجودة والمحتوى قبل تخصيص مساحة تخزين.
إعادة دمج بدون فقدان
تغيير تنسيقات الحاويات دون إعادة الترميز، مع الحفاظ على جودة الفيديو والصوت الأصلية وجعل الملفات متوافقة مع مشغلاتك.
وصول JSON API
استرداد بيانات تعريف الفيديو التفصيلية وأتمتة التنزيلات برمجيًا، مما يتيح سير عمل الأرشفة المجدولة دون تدخل يدوي.
لماذا تشغّل AllTube على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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