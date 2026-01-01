Airsonic Advanced هو نسخة مطورة يتم صيانتها بنشاط وتدعمها المجتمع من Airsonic — وهو نفسه نسخة مجانية من Subsonic — يركز على البث المستقر لمكتبات الموسيقى الشخصية الكبيرة. يقوم بتحويل الترميز أثناء التنقل ليناسب أي جهاز أو نطاق ترددي، ويفهرس مكتبات ID3 والمكتبات المستندة إلى المجلدات، ويأتي مع مشغل ويب نظيف بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات REST متوافقة مع Subsonic مدعومة من قبل العشرات من عملاء الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

استضافة Airsonic Advanced ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع وقوائم التشغيل الخاصة بك على أجهزة تتحكم فيها — بدون قيود على عدد الأجهزة، وبدون رسوم اشتراك، وبدون تتبع من خدمات البث.