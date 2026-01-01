انشر Airsonic Advanced بنقرة واحدة.
خادم بث وسائط مستضاف ذاتيًا لمجموعتك الموسيقية الشخصية، يمكن الوصول إليه من أي جهاز.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Airsonic Advanced
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Airsonic Advanced
Airsonic Advanced هو نسخة مطورة يتم صيانتها بنشاط وتدعمها المجتمع من Airsonic — وهو نفسه نسخة مجانية من Subsonic — يركز على البث المستقر لمكتبات الموسيقى الشخصية الكبيرة. يقوم بتحويل الترميز أثناء التنقل ليناسب أي جهاز أو نطاق ترددي، ويفهرس مكتبات ID3 والمكتبات المستندة إلى المجلدات، ويأتي مع مشغل ويب نظيف بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات REST متوافقة مع Subsonic مدعومة من قبل العشرات من عملاء الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
استضافة Airsonic Advanced ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع وقوائم التشغيل الخاصة بك على أجهزة تتحكم فيها — بدون قيود على عدد الأجهزة، وبدون رسوم اشتراك، وبدون تتبع من خدمات البث.
الميزات الرئيسية لـ Airsonic Advanced
تحويل الترميز الفوري
يبث إلى أي عميل بمعدل البت الصحيح، بحيث تخدم مكتبة واحدة أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف واتصالات الجوال البطيئة دون إعادة ترميز الملفات.
API متوافق مع Subsonic
يعمل مع النظام البيئي الكامل لعملاء Subsonic — DSub، play:Sub، Symfonium، Ultrasonic، والمزيد — عبر أنظمة iOS و Android وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
مكتبات متعددة المستخدمين
حسابات لكل مستخدم مع قوائم تشغيل فردية وتقييمات وlast.fm scrobbling تتيح للأسر مشاركة خادم واحد دون تداخل السجلات.
اشتراكات البودكاست
اشترك في خلاصات البودكاست مباشرة في Airsonic، مع تنزيلات الحلقات التلقائية جنبًا إلى جنب مع مكتبة الموسيقى الخاصة بك.
راديو الإنترنت وصندوق الموسيقى
بث محطات راديو الإنترنت واستخدم صندوق الموسيقى متعدد اللاعبين لدفع الصوت إلى مكبرات صوت متعددة في وقت واحد.
لماذا تشغّل Airsonic Advanced على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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