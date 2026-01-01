مدير وصفات مستضاف ذاتيًا مع تخطيط الوجبات وقوائم التسوق وتنظيم كتب الطبخ.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tandoor Recipes
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tandoor Recipes
Tandoor Recipes هي منصة مفتوحة المصدر وغنية بالميزات لإدارة الوصفات لتنظيم حياتك في الطهي. استورد الوصفات من أي موقع ويب، وخطط لوجباتك الأسبوعية، وأنشئ قوائم التسوق، وشارك كتب الطبخ مع العائلة — كل ذلك من واجهة ويب نظيفة يمكن الوصول إليها من أي جهاز. تم بناؤه بواسطة مجتمع الاستضافة الذاتية، ويضع مجموعة وصفاتك تحت سيطرتك بدون إعلانات أو اشتراكات أو جمع بيانات.
استضافة Tandoor ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع وصفاتك وخطط وجباتك وقوائم التسوق الخاصة بك وإمكانية الوصول إليها من أي مكان. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات الموثوق به وتكامل Traefik HTTPS. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل هو المسؤول — قم بتعطيل التسجيلات العامة بعد إنشاء حسابك.
الميزات الرئيسية لـ Tandoor Recipes
استيراد وصفة
استيراد الوصفات من أي موقع ويب مع التحليل التلقائي للمكونات والتعليمات والمعلومات الغذائية.
تخطيط الوجبات
خطط لوجبات الأسبوع باستخدام تقويم بالسحب والإفلات وقم بإنشاء قوائم تسوق تلقائيًا من الوصفات المخطط لها.
قوائم التسوق
أنشئ وشارك قوائم التسوق التي تجمع المكونات من وصفات متعددة مع دمج الكميات تلقائيًا.
تنظيم كتاب الطبخ
تنظيم الوصفات في كتب الطبخ، ووسمها بكلمات مفتاحية، والبحث في مجموعتك بالكامل على الفور.
المشاركة متعددة المستخدمين
شارك مساحات الوصفات مع أفراد العائلة، لكل منهم خطط وجباته وقوائم تسوقه الخاصة.
تتبع غذائي
تتبع السعرات الحرارية والمغذيات الكبرى لكل وصفة ببيانات غذائية من الوصفات المستوردة أو الإدخال اليدوي.
لماذا تشغّل Tandoor Recipes على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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