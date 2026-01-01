نشر AdventureLog تثبيت بنقرة واحدة.
أداة تتبع السفر والتخطيط للرحلات ذاتية الاستضافة مع خرائط تفاعلية، ومسارات الرحلات، وملكية كاملة للبيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ AdventureLog
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AdventureLog
AdventureLog هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة السفر لتوثيق المغامرات السابقة وتخطيط الرحلات المستقبلية. تم بناؤها باستخدام SvelteKit و Django مع دعم PostGIS، فهي تجمع بين خريطة عالم تفاعلية لتصور الوجهات مع أدوات تخطيط رحلات مفصلة تغطي مسارات الرحلات متعددة الأيام، والرحلات الجوية، والإقامات، وقوائم التحقق من الأنشطة.
على عكس تطبيقات السفر التجارية التي تخزن رحلاتك على خوادم طرف ثالث، فإن AdventureLog مستضافة ذاتيًا بالكامل—تبقى صورك وسجل مواقعك وملاحظات سفرك الشخصية على البنية التحتية التي تتحكم فيها. تتيح الميزات التعاونية للعائلات ومجموعات السفر مشاركة الخطط وتوثيق الذكريات معًا، بينما تتتبع التحليلات البلدان التي تمت زيارتها وإحصائيات الاستكشاف الإقليمي بمرور الوقت.
الميزات الرئيسية لـ AdventureLog
خريطة العالم التفاعلية
تصور كل وجهة زرتها على خريطة العالم، مما يمنحك صورة فورية ومرضية عن مدى المسافة التي قطعتها رحلاتك.
تخطيط رحلة لعدة أيام
قم بإنشاء مسارات رحلة كاملة تتضمن الرحلات الجوية والإقامات والأنشطة المنظمة يومًا بيوم، بحيث تكون خطة سفرك في مكان واحد بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر جداول البيانات والملاحظات.
تسجيل مغامرات ثري
وثّق كل وجهة بالتواريخ والأوصاف والتقييمات الشخصية وتحميلات الصور، مما ينشئ سجل سفر مفصلاً ينمو مع كل رحلة.
تحليلات السفر
تتبع الإحصائيات مثل البلدان التي تمت زيارتها، والمناطق التي تم استكشافها، والمسافة الإجمالية المقطوعة، محولًا سجل رحلاتك إلى إنجازات شخصية ذات معنى.
رحلات تعاونية
شارك المغامرات وخطط للرحلات مع العائلة أو رفقاء السفر، مع الحفاظ على توافق الجميع بشأن مسارات الرحلة والذكريات دون الاعتماد على أدوات تخطيط المجموعات الخارجية.
لماذا تشغّل AdventureLog على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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