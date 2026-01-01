Bar Assistant هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا لعشاق الكوكتيل والسقاة المنزليين الذين يرغبون في إدارة رف مكوناتهم واكتشاف الوصفات بناءً على ما لديهم بالفعل في متناول اليد. إنه يتجاوز مجرد كتاب وصفات بسيط من خلال مراعاة بدائل المكونات بذكاء، والمكونات الاختيارية، وعلاقات المكونات الأب-الابن — مما يزيد من عدد الكوكتيلات التي يمكنك صنعها من مخزونك الحالي دون الحاجة لزيارة المتجر.

يجمع هذا القالب واجهة الويب Salt Rim، وخادم API الخاص بـ Bar Assistant، وMeilisearch للبحث الفوري بالنص الكامل عبر مجموعة وصفاتك، وRedis للتخزين المؤقت. تعني الاستضافة الذاتية أن ملاحظات وصفاتك الشخصية، وإبداعات الكوكتيل المخصصة، ومخزون المكونات تبقى على خادمك الخاص بدلاً من أن تكون محبوسة داخل تطبيق طرف ثالث.