انشر مساعد البار بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير وصفات كوكتيل مستضاف ذاتيًا يتتبع مخزون البار الخاص بك ويخبرك بالضبط بالمشروبات التي يمكنك تحضيرها الآن.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Bar Assistant
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bar Assistant
Bar Assistant هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا لعشاق الكوكتيل والسقاة المنزليين الذين يرغبون في إدارة رف مكوناتهم واكتشاف الوصفات بناءً على ما لديهم بالفعل في متناول اليد. إنه يتجاوز مجرد كتاب وصفات بسيط من خلال مراعاة بدائل المكونات بذكاء، والمكونات الاختيارية، وعلاقات المكونات الأب-الابن — مما يزيد من عدد الكوكتيلات التي يمكنك صنعها من مخزونك الحالي دون الحاجة لزيارة المتجر.
يجمع هذا القالب واجهة الويب Salt Rim، وخادم API الخاص بـ Bar Assistant، وMeilisearch للبحث الفوري بالنص الكامل عبر مجموعة وصفاتك، وRedis للتخزين المؤقت. تعني الاستضافة الذاتية أن ملاحظات وصفاتك الشخصية، وإبداعات الكوكتيل المخصصة، ومخزون المكونات تبقى على خادمك الخاص بدلاً من أن تكون محبوسة داخل تطبيق طرف ثالث.
الميزات الرئيسية لـ Bar Assistant
مطابقة المكونات على الرف
أخبر مساعد البار بما لديك في خزانتك وسيعرض لك على الفور الكوكتيلات التي يمكنك صنعها، بما في ذلك المطابقات الذكية باستخدام بدائل المكونات.
بحث سريع في النص الكامل
يدعم Meilisearch البحث الفوري عبر الوصفات، مع التصفية حسب طريقة التحضير، ونسبة الكحول، ونوع الكأس، والعلامات، والمزيد لتجد المشروب المناسب على الفور.
استيراد وصفة
استخرج الوصفات مباشرة من مواقع الكوكتيل أو أنشئ وصفاتك الخاصة، ثم قم بتنظيمها في مجموعات ذات طابع خاص لمناسبات أو مواسم مختلفة.
أذونات متعددة المستخدمين
تتيح لك أدوار المسؤول والمشرف والعام والضيف إدارة شريط مشترك للأصدقاء أو فريق دون منح الجميع نفس مستوى الوصول.
تنسيقات تصدير مرنة
تصدير الوصفات بتنسيق JSON، YAML، XML، Markdown، أو صفحات جاهزة للطباعة بحيث لا تكون مجموعتك محصورة أبدًا في تنسيق أو نظام أساسي واحد.
لماذا تشغّل Bar Assistant على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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