AirTrail هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لتتبع الرحلات الشخصية يتيح لك تسجيل كل رحلة، وتصور مساراتك على خريطة عالمية تفاعلية، واستكشاف إحصائيات حول سجل سفرك. يدعم التطبيق استيراد بيانات الرحلات الجوية من خدمات شائعة مثل MyFlightRadar24، وFlighty، وApp in the Air، وTripIt، وJetLog، مما يسهل بناء سجل كامل من اليوم الأول. يتيح دعم المستخدمين المتعددين لكل فرد من أفراد الأسرة الاحتفاظ بسجل رحلات خاص ومنفصل على نفس المثيل.

تضمن استضافة AirTrail ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية سجل سفرك وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك وبدون احتفاظ أي خدمة طرف ثالث ببياناتك. يتلقى المستخدم الأول الذي يسجل تلقائيًا وصولاً بمستوى المالك.