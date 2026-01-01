نشر AirTrail بنقرة واحدة.
سجل طيران شخصي مفتوح المصدر لتسجيل، وتصور، وتحليل رحلاتك الجوية على خريطة عالمية تفاعلية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ AirTrail
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AirTrail
AirTrail هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لتتبع الرحلات الشخصية يتيح لك تسجيل كل رحلة، وتصور مساراتك على خريطة عالمية تفاعلية، واستكشاف إحصائيات حول سجل سفرك. يدعم التطبيق استيراد بيانات الرحلات الجوية من خدمات شائعة مثل MyFlightRadar24، وFlighty، وApp in the Air، وTripIt، وJetLog، مما يسهل بناء سجل كامل من اليوم الأول. يتيح دعم المستخدمين المتعددين لكل فرد من أفراد الأسرة الاحتفاظ بسجل رحلات خاص ومنفصل على نفس المثيل.
تضمن استضافة AirTrail ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية سجل سفرك وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك وبدون احتفاظ أي خدمة طرف ثالث ببياناتك. يتلقى المستخدم الأول الذي يسجل تلقائيًا وصولاً بمستوى المالك.
الميزات الرئيسية لـ AirTrail
خريطة العالم التفاعلية
شاهد كل رحلة مرسومة على خريطة العالم مع خطوط المسار التي تربط كل نقطة انطلاق ووجهة قمت بزيارتها.
استيراد سجل الرحلات
استورد السجلات الموجودة من MyFlightRadar24، Flighty، App in the Air، TripIt، JetLog، و byAir لملء سجلك على الفور.
إحصائيات السفر
استكشف الإجماليات والتفاصيل عبر المسافة المقطوعة بالطيران، والبلدان التي تمت زيارتها، والمطارات المستخدمة، وشركات الطيران، والوقت المستغرق في الجو.
دعم متعدد المستخدمين
شارك نسخة واحدة من AirTrail مع العائلة أو رفقاء السفر — يحتفظ كل مستخدم بسجل طيرانه وإحصائياته الخاصة.
مشاركة الرحلات العامة
أنشئ رابطًا قابلاً للمشاركة حتى يتمكن الآخرون من تصفح خريطة رحلتك التفاعلية دون الحاجة إلى حساب.
لماذا تشغّل AirTrail على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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