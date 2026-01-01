انشر بيبي بادي بنقرة واحدة.
تطبيق شامل لتتبع الأطفال يساعد الآباء ومقدمي الرعاية على مراقبة الرضاعة والنوم والحفاضات والنمو بشكل خاص.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Baby Buddy
Baby Buddy هو تطبيق لتتبع الأطفال يركز على الخصوصية، ويساعد الآباء ومقدمي الرعاية على تسجيل الأنشطة اليومية وقياسات النمو والمعلومات الصحية للرضع. يتم تسجيل جداول التغذية، وتغييرات الحفاضات، وأنماط النوم، وقياسات الوزن والطول، وسجلات الأدوية كلها من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام مصممة لإدخال البيانات بسرعة خلال لحظات الأبوة والأمومة المزدحمة. تسهل الرسوم البيانية والتقارير المرئية تحديد الأنماط ومشاركة البيانات مع أطباء الأطفال.
استضافة Baby Buddy ذاتيًا تعني أن التفاصيل الحميمة حول نمو طفلك وصحته لا تصل أبدًا إلى خوادم طرف ثالث أو منصات إعلانية. يمكن لمقدمي الرعاية المتعددين — الآباء والأجداد وجليسات الأطفال — تسجيل النشاط من أي جهاز، مما يحافظ على تزامن الأسرة دون الاعتماد على تطبيق تجاري قد يوقف الخدمة أو يغير سياسة الخصوصية الخاصة به.
الميزات الرئيسية لـ Baby Buddy
وصول متعدد لمقدمي الرعاية
يمكن للآباء والأجداد وجليسات الأطفال تسجيل الأنشطة في وقت واحد من أي جهاز، مما يبقي الجميع على اطلاع دائم بروتين الطفل واحتياجاته الحالية.
تتبع شامل للأنشطة
سجل جلسات الرضاعة، تغييرات الحفاضات، فترات النوم، وقت البطن، الحمامات، والمزيد مع مؤقتات مدمجة بحيث يستغرق التسجيل ثوانٍ حتى خلال اللحظات المزدحمة.
سجلات النمو والصحة
تتبع الوزن والطول ومحيط الرأس بمرور الوقت باستخدام رسوم بيانية مرئية يمكنك مشاركتها مباشرةً مع مقدمي الرعاية الصحية في مواعيد طب الأطفال.
تقارير الأنماط
تُظهر التقارير المرئية اتجاهات تكرار الرضاعة، وأنماط مدة النوم، وعدد الحفاضات، مما يساعد الآباء على تحديد الروتين واكتشاف الحالات الشاذة مبكرًا.
خصوصية البيانات الكاملة
تظل جميع السجلات على خادمك الخاص - لا مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، لا ملفات تعريف إعلانية، ولا خطر لفقدان الوصول إذا تم إغلاق خدمة تجارية.
لماذا تشغّل Baby Buddy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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