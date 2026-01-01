Baby Buddy هو تطبيق لتتبع الأطفال يركز على الخصوصية، ويساعد الآباء ومقدمي الرعاية على تسجيل الأنشطة اليومية وقياسات النمو والمعلومات الصحية للرضع. يتم تسجيل جداول التغذية، وتغييرات الحفاضات، وأنماط النوم، وقياسات الوزن والطول، وسجلات الأدوية كلها من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام مصممة لإدخال البيانات بسرعة خلال لحظات الأبوة والأمومة المزدحمة. تسهل الرسوم البيانية والتقارير المرئية تحديد الأنماط ومشاركة البيانات مع أطباء الأطفال.

استضافة Baby Buddy ذاتيًا تعني أن التفاصيل الحميمة حول نمو طفلك وصحته لا تصل أبدًا إلى خوادم طرف ثالث أو منصات إعلانية. يمكن لمقدمي الرعاية المتعددين — الآباء والأجداد وجليسات الأطفال — تسجيل النشاط من أي جهاز، مما يحافظ على تزامن الأسرة دون الاعتماد على تطبيق تجاري قد يوقف الخدمة أو يغير سياسة الخصوصية الخاصة به.