انشر Faktory بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم مهام خلفية عالي الأداء ومستقل عن اللغة مع واجهة مستخدم ويب مدمجة لمراقبة وإدارة المهام.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Faktory
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Faktory
Faktory هو خادم مهام خلفية مستقل يوفر معالجة قوية للمهام لأي لغة برمجة. يوفر واجهة بسيطة تعتمد على البروتوكول بحيث يمكن للعاملين المكتوبين بلغات Ruby و Go و Python و JavaScript و PHP والمزيد مشاركة نفس البنية التحتية للمهام دون الارتباط بنظام بيئي لغوي واحد.
يمنحك استضافة Faktory ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في قوائم انتظار المهام ومنطق إعادة المحاولة وبيانات الأداء. تتيح لك لوحة التحكم المدمجة مراقبة الإنتاجية وفحص المهام الفاشلة وإدارة قوائم الانتظار في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.
الميزات الرئيسية لـ Faktory
تصميم محايد للغة
أي لغة تحتوي على مكتبة عميل Faktory يمكنها إضافة المهام إلى قائمة الانتظار ومعالجتها، مما يسهل دمجها عبر مكدسات متعددة اللغات.
لوحة تحكم الويب المدمجة
راقب عمق قوائم الانتظار، وإنتاجية المهام، وحالات الفشل من خلال واجهة مستخدم بديهية قائمة على المتصفح ومتاحة فورًا.
استمرارية الوظيفة الموثوقة
يتم تخزين المهام على القرص باستخدام مخزن مدمج متوافق مع Redis، مما يضمن عدم فقدان أي عمل أثناء عمليات إعادة التشغيل أو الأعطال.
إعادة المحاولات التلقائية
يتم إعادة محاولة الوظائف الفاشلة تلقائيًا بجداول تأخير قابلة للتكوين، مما يقلل من التدخل اليدوي للأخطاء العابرة.
تحديد أولويات قائمة الانتظار
توجيه المهام إلى قوائم انتظار مسماة بأوزان قابلة للتكوين بحيث تتم معالجة العمل ذي الأولوية العالية دائمًا أولاً.
لماذا تشغّل Faktory على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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