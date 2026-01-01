Faktory هو خادم مهام خلفية مستقل يوفر معالجة قوية للمهام لأي لغة برمجة. يوفر واجهة بسيطة تعتمد على البروتوكول بحيث يمكن للعاملين المكتوبين بلغات Ruby و Go و Python و JavaScript و PHP والمزيد مشاركة نفس البنية التحتية للمهام دون الارتباط بنظام بيئي لغوي واحد.

يمنحك استضافة Faktory ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في قوائم انتظار المهام ومنطق إعادة المحاولة وبيانات الأداء. تتيح لك لوحة التحكم المدمجة مراقبة الإنتاجية وفحص المهام الفاشلة وإدارة قوائم الانتظار في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.