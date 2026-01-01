نشر TriliumNext Notes بنقرة واحدة.
قاعدة معرفة شخصية ذاتية الاستضافة مع ملاحظات هرمية، ودعم للبرمجة النصية، وواجهة برمجة تطبيقات REST قوية للأتمتة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ TriliumNext Notes
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام TriliumNext Notes
TriliumNext Notes هو تطبيق لإدارة المعرفة الشخصية مستضاف ذاتيًا، مبني حول بنية شجرية هرمية يمكن أن تحتوي على آلاف الملاحظات. يدعم التحرير الغني بنظام WYSIWYG، وكتل التعليمات البرمجية، وصيغ الرياضيات، ومحرك برمجة نصية لبناء سير عمل مخصص وإدارة الملاحظات الآلية.
تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) مساحة تخزين ملاحظات غير محدودة، ومزامنة مستمرة عبر الأجهزة، وملكية كاملة لقاعدة معارفك. يمكن استنساخ الملاحظات عبر مواقع متعددة، وتحسينها بسمات مخصصة، والوصول إليها عبر واجهة برمجة تطبيقات ETAPI REST للتكاملات الخارجية.
الميزات الرئيسية لـ TriliumNext Notes
تنظيم هرمي
تنظيم آلاف الملاحظات في بنية شجرية مع إمكانية الاستنساخ، بحيث يمكن للملاحظات الفردية أن تظهر في سياقات متعددة دون تكرار.
محرك البرمجة النصية
اكتب نصوص JavaScript البرمجية التي تعمل بناءً على أحداث أو جداول زمنية لأتمتة إنشاء الملاحظات ووضع العلامات عليها وتنظيمها.
سجل المراجعات
يتم إصدار كل تعديل للملاحظة تلقائيًا، مما يتيح لك مراجعة واستعادة أي إصدار سابق من المحتوى الخاص بك.
ETAPI REST API
تسمح واجهة برمجة تطبيقات REST الموثقة للأدوات الخارجية بإنشاء الملاحظات وقراءتها وتحديثها وتنظيمها برمجياً.
قاطع الويب
يلتقط ملحق المتصفح صفحات الويب مباشرة في قاعدة معارف Trilium الخاصة بك بنقرة واحدة.
لماذا تشغّل TriliumNext Notes على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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