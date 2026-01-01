TriliumNext Notes هو تطبيق لإدارة المعرفة الشخصية مستضاف ذاتيًا، مبني حول بنية شجرية هرمية يمكن أن تحتوي على آلاف الملاحظات. يدعم التحرير الغني بنظام WYSIWYG، وكتل التعليمات البرمجية، وصيغ الرياضيات، ومحرك برمجة نصية لبناء سير عمل مخصص وإدارة الملاحظات الآلية.

تمنحك الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) مساحة تخزين ملاحظات غير محدودة، ومزامنة مستمرة عبر الأجهزة، وملكية كاملة لقاعدة معارفك. يمكن استنساخ الملاحظات عبر مواقع متعددة، وتحسينها بسمات مخصصة، والوصول إليها عبر واجهة برمجة تطبيقات ETAPI REST للتكاملات الخارجية.