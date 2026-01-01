انشر Gatus بالتثبيت بنقرة واحدة.
صفحة حالة موجهة للمطورين مع مراقبة آلية متعددة البروتوكولات، وتنبيهات مشروطة، ولوحات معلومات وقت التشغيل في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Gatus
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Gatus
Gatus هي أداة لمراقبة وقت التشغيل وصفحة حالة موجهة للمطورين تتتبع صحة واجهات برمجة تطبيقات HTTP، وخدمات TCP، وسجلات DNS، وأهداف ICMP، ومضيفي SSH، ونقاط نهاية gRPC، وشهادات SSL من خلال تكوين YAML تعريفي. تقوم بتقييم الشروط — رموز الحالة، أوقات الاستجابة، محتوى النص، وانتهاء صلاحية الشهادة — وتعرض لوحة تحكم في الوقت الفعلي مع نسب مئوية تاريخية لوقت التشغيل لكل نقطة نهاية.
استضافة Gatus ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على استقلالية البنية التحتية للمراقبة الخاصة بك عن الخدمات التي تراقبها، ويزيل رسوم SaaS لكل فحص، ويتيح لك توجيه التنبيهات عبر أكثر من 40 عملية تكامل — بما في ذلك Slack وDiscord وPagerDuty وTelegram — دون أن تغادر بيانات المراقبة الخاصة بك بيئتك.
الميزات الرئيسية لـ Gatus
مراقبة متعددة البروتوكولات
راقب HTTP وTCP وDNS وICMP وSSH وgRPC وانتهاء صلاحية شهادة SSL من إعداد YAML واحد — لا يلزم وكلاء أو رمز إضافي.
التنبيه المشروط
تحديد شروط تنبيه دقيقة على رموز الحالة، وأوقات الاستجابة، وحقول نص JSON، وانتهاء صلاحية الشهادة، مع أكثر من 40 عملية تكامل بما في ذلك Slack و PagerDuty.
مقاييس Prometheus
عرض صحة نقطة النهاية وزمن الاستجابة عبر نقطة نهاية /metrics للتكامل المباشر مع Grafana ومكدس المراقبة الحالي لديك.
شارات قابلة للتضمين
أنشئ شارات SVG لوقت التشغيل ووقت الاستجابة لتضمينها في ملفات README الخاصة بـ GitHub، أو مواقع التوثيق، أو صفحات الحالة العامة.
فترات الصيانة
جدولة فترات التوقف لقمع التنبيهات الكاذبة أثناء عمليات النشر أو الصيانة أو الانقطاعات المعروفة دون المساس بقواعد التنبيه الخاصة بك.
لماذا تشغّل Gatus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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