انشر pycsw بنقرة واحدة.
خادم كتالوج معتمد من OGC ينشر ويكتشف البيانات الوصفية الجغرافية المكانية من خلال المعايير المفتوحة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ pycsw
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام pycsw
pycsw هو خادم خدمة كتالوج OGC مفتوح المصدر للويب (CSW) مكتوب بلغة بايثون وتستخدمه البنى التحتية الوطنية للبيانات المكانية والمؤسسات البحثية والبوابات الجغرافية لنشر البيانات الوصفية الجغرافية المكانية. إنه تطبيق مرجعي لـ OGC، متوافق تمامًا مع CSW 2.0.2، CSW 3.0، OGC API - Records، OpenSearch، OAI-PMH، و SRU، مما يسمح للكتالوجات والعملاء الآخرين بالعمل معًا دون محولات مخصصة.
استضافة pycsw ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لفهرس البيانات الوصفية الذي يدعم بوابة بياناتك المكانية، دون الحاجة للاعتماد على خدمة كتالوج تابعة لجهة خارجية. يأتي القالب مسبق التكوين مع مستودع SQLite للبدء السريع، ويمكن إعادة تكوينه لعمليات النشر المدعومة بـ PostgreSQL أو PostGIS على نطاق واسع.
الميزات الرئيسية لـ pycsw
خادم OGC معتمد
قم بتشغيل تطبيق مرجعي لـ OGC متوافق مع CSW 2.0.2 و CSW 3.0 و OGC API - Records جاهزًا للاستخدام.
واجهات برمجة تطبيقات كتالوج متعددة
عرض نفس مستودع البيانات الوصفية عبر CSW و OGC API - Records و OpenSearch و OAI-PMH و SRU لتوافق واسع مع العملاء.
دعم INSPIRE و ISO
انشر سجلات ISO 19115 / 19139 ومكّن ملف تعريف INSPIRE لتلبية متطلبات توجيه البيانات المكانية الأوروبية.
البحث الموحد
قم بتكوين البحث الموزع عبر كتالوجات CSW البعيدة بحيث يصل استعلام واحد إلى سجلاتك والأقران الموحدين في آن واحد.
مستودعات مرنة
ابدأ بمتجر SQLite المرفق وانتقل إلى PostgreSQL أو PostGIS أو غيرها من الواجهات الخلفية المدعومة مع نمو حجم سجلاتك.
النظام البيئي لبايثون
توسيع السلوك من خلال إضافات pycsw والتكامل مع مكدس geopython الأوسع بما في ذلك pygeoapi و OWSLib و GeoNode.
لماذا تشغّل pycsw على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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