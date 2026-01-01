pycsw هو خادم خدمة كتالوج OGC مفتوح المصدر للويب (CSW) مكتوب بلغة بايثون وتستخدمه البنى التحتية الوطنية للبيانات المكانية والمؤسسات البحثية والبوابات الجغرافية لنشر البيانات الوصفية الجغرافية المكانية. إنه تطبيق مرجعي لـ OGC، متوافق تمامًا مع CSW 2.0.2، CSW 3.0، OGC API - Records، OpenSearch، OAI-PMH، و SRU، مما يسمح للكتالوجات والعملاء الآخرين بالعمل معًا دون محولات مخصصة.

استضافة pycsw ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك ملكية كاملة لفهرس البيانات الوصفية الذي يدعم بوابة بياناتك المكانية، دون الحاجة للاعتماد على خدمة كتالوج تابعة لجهة خارجية. يأتي القالب مسبق التكوين مع مستودع SQLite للبدء السريع، ويمكن إعادة تكوينه لعمليات النشر المدعومة بـ PostgreSQL أو PostGIS على نطاق واسع.