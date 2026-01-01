Kener هو نظام صفحة حالة مفتوح المصدر مبني باستخدام SvelteKit يسمح للفرق بمراقبة الخدمات والإبلاغ عن الانقطاعات بشفافية. يدعم أنواعاً متعددة من المراقبة — نقاط نهاية HTTP/API، TCP، DNS، شهادات SSL، ping، استعلامات SQL، نبضات القلب (heartbeats)، وخوادم الألعاب — يتم تتبع كل منها وعرضها على صفحة حالة عامة مع سجل وقت التشغيل ومخططات وقت الاستجابة.

استضافة Kener ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات المراقبة وسجل الحوادث تحت سيطرتك. تتولى نسخة Redis المضمنة معالجة قوائم انتظار المهام والتخزين المؤقت، بينما يتم تخزين بيانات التطبيق في SQLite افتراضياً — لا يلزم وجود قاعدة بيانات خارجية. يصبح أول مستخدم يسجل في النسخة هو المسؤول.