نشر Kener بنقرة واحدة.
منصة صفحة حالة مفتوحة المصدر لمراقبة الخدمات والتواصل بشأن الحوادث مع المستخدمين في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kener
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kener
Kener هو نظام صفحة حالة مفتوح المصدر مبني باستخدام SvelteKit يسمح للفرق بمراقبة الخدمات والإبلاغ عن الانقطاعات بشفافية. يدعم أنواعاً متعددة من المراقبة — نقاط نهاية HTTP/API، TCP، DNS، شهادات SSL، ping، استعلامات SQL، نبضات القلب (heartbeats)، وخوادم الألعاب — يتم تتبع كل منها وعرضها على صفحة حالة عامة مع سجل وقت التشغيل ومخططات وقت الاستجابة.
استضافة Kener ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات المراقبة وسجل الحوادث تحت سيطرتك. تتولى نسخة Redis المضمنة معالجة قوائم انتظار المهام والتخزين المؤقت، بينما يتم تخزين بيانات التطبيق في SQLite افتراضياً — لا يلزم وجود قاعدة بيانات خارجية. يصبح أول مستخدم يسجل في النسخة هو المسؤول.
الميزات الرئيسية لـ Kener
مراقبة متعددة البروتوكولات
راقب نقاط نهاية HTTP، ومنافذ TCP، وسجلات DNS، وشهادات SSL، وأهداف اختبار الاتصال، ونبضات القلب، وخوادم الألعاب من لوحة تحكم واحدة.
إدارة الحوادث
أنشئ تقارير حوادث مع جداول زمنية للحالة مختومة بالوقت، وانشر تحديثات مستمرة، وأرشفة الحلول لسجل شفاف لانقطاعات الخدمة.
صيانة مجدولة
أعلن عن فترة التوقف المخطط لها مسبقًا حتى يرى المستخدمون نوافذ الصيانة القادمة على صفحة الحالة قبل انقطاع الخدمة.
إشعارات متعددة القنوات
نبه فريقك عبر البريد الإلكتروني، Slack، Discord، أو webhooks في اللحظة التي يغير فيها جهاز المراقبة حالته أو يتعافى.
شارات الحالة القابلة للتضمين
أضف شارات الحالة المباشرة أو إطارات iframe إلى وثائقك أو موقعك الإلكتروني أو لوحة تحكم تطبيقك لعرض حالة الخدمة مباشرةً.
الوصول المستند إلى الدور
ادعُ أعضاء الفريق بأدوار مختلفة للتعاون في تحديثات الحوادث ومراقبة التكوين دون مشاركة صلاحيات المسؤول.
لماذا تشغّل Kener على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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