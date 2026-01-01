Homarr هي لوحة تحكم أنيقة ومفتوحة المصدر مصممة لتوفر لك واجهة واحدة لجميع تطبيقاتك المستضافة ذاتيًا. بدلاً من وضع إشارات مرجعية لعشرات من عناوين URL للخدمات، يعرضها Homarr كبلاطات منظمة مع مؤشرات حالة مباشرة، وبحث، وإجراءات سريعة — كل ذلك من صفحة واحدة.

نشر Homarr على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن لوحة التحكم الخاصة بك تظل خاصة، ويتم تحميلها فورًا على الشبكة المحلية، ويمكنها التكامل مباشرة مع Docker لاكتشاف الحاويات قيد التشغيل تلقائيًا وعرض حالتها الصحية في الوقت الفعلي.