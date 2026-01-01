انشر Homarr بنقرة واحدة.
لوحة تحكم خادم حديثة وقابلة للتخصيص لتنظيم ومراقبة جميع خدماتك المستضافة ذاتيًا في مكان واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Homarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Homarr
Homarr هي لوحة تحكم أنيقة ومفتوحة المصدر مصممة لتوفر لك واجهة واحدة لجميع تطبيقاتك المستضافة ذاتيًا. بدلاً من وضع إشارات مرجعية لعشرات من عناوين URL للخدمات، يعرضها Homarr كبلاطات منظمة مع مؤشرات حالة مباشرة، وبحث، وإجراءات سريعة — كل ذلك من صفحة واحدة.
نشر Homarr على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن لوحة التحكم الخاصة بك تظل خاصة، ويتم تحميلها فورًا على الشبكة المحلية، ويمكنها التكامل مباشرة مع Docker لاكتشاف الحاويات قيد التشغيل تلقائيًا وعرض حالتها الصحية في الوقت الفعلي.
الميزات الرئيسية لـ Homarr
منظمة خدمات
تجميع التطبيقات في لوحات وفئات مخصصة بحيث تكون كل خدمة على بعد نقرة واحدة.
تكامل Docker
الكشف التلقائي عن الحاويات قيد التشغيل وعرض حالتها وصحتها واستخدام مواردها بدون تهيئة يدوية.
مراقبة الحالة
اختبار اتصال الخدمات على فترات منتظمة وعرض مؤشرات الحالة (متصل/غير متصل) مباشرة على كل مربع.
تخطيط قابل للتخصيص
محرر شبكة السحب والإفلات يتيح لك تغيير حجم المربعات، وإعادة ترتيبها، وتصميمها لتناسب سير عملك.
البحث والإشارات المرجعية
بحث فوري عبر جميع الخدمات المكونة والويب، مع اختصارات لوحة المفاتيح للمستخدمين المتقدمين.
دعم متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات منفصلة بأذونات قائمة على الأدوار بحيث يرى كل عضو في الفريق ما يحتاجه فقط.
لماذا تشغّل Homarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."