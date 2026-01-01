Trek هي منصة مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا لتخطيط السفر تجمع بين التعاون في الوقت الفعلي وكل ما تحتاجه لتنظيم رحلة في واجهة واحدة. مخططات يومية بالسحب والإفلات، وخرائط تفاعلية مع علامات صور، وتوقعات الطقس، وميزانيات متعددة العملات، وقوائم التعبئة، ومجلة سفر على غرار المجلات، كلها موجودة جنبًا إلى جنب مع الحجوزات وتخزين المستندات وتصدير ملفات PDF.

على عكس تطبيقات التخطيط التجارية التي تحبس مسارات رحلاتك وصورك خلف مستويات الاشتراك، يعمل Trek بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. تحافظ مزامنة WebSocket في الوقت الفعلي على تنسيق الرفاق وأفراد العائلة مع تطور الخطط، ويتكامل تسجيل الدخول الموحد OIDC الاختياري مع موفري الهوية الحاليين، ويسمح خادم MCP المدمج لمساعدي الذكاء الاصطناعي بالمساعدة في التخطيط والتعبئة والميزانية دون إرسال بيانات حساسة إلى أطراف ثالثة.