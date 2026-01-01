انشر تريك بتثبيت بنقرة واحدة.
مخطط سفر تعاوني في الوقت الفعلي ذاتي الاستضافة مع خرائط تفاعلية وميزانيات وقوائم تعبئة ويوميات ومساعدة الذكاء الاصطناعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Trek
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Trek
Trek هي منصة مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا لتخطيط السفر تجمع بين التعاون في الوقت الفعلي وكل ما تحتاجه لتنظيم رحلة في واجهة واحدة. مخططات يومية بالسحب والإفلات، وخرائط تفاعلية مع علامات صور، وتوقعات الطقس، وميزانيات متعددة العملات، وقوائم التعبئة، ومجلة سفر على غرار المجلات، كلها موجودة جنبًا إلى جنب مع الحجوزات وتخزين المستندات وتصدير ملفات PDF.
على عكس تطبيقات التخطيط التجارية التي تحبس مسارات رحلاتك وصورك خلف مستويات الاشتراك، يعمل Trek بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. تحافظ مزامنة WebSocket في الوقت الفعلي على تنسيق الرفاق وأفراد العائلة مع تطور الخطط، ويتكامل تسجيل الدخول الموحد OIDC الاختياري مع موفري الهوية الحاليين، ويسمح خادم MCP المدمج لمساعدي الذكاء الاصطناعي بالمساعدة في التخطيط والتعبئة والميزانية دون إرسال بيانات حساسة إلى أطراف ثالثة.
الميزات الرئيسية لـ Trek
تعاون في الوقت الحقيقي
تدفع مزامنة WebSocket كل تعديل في خط سير الرحلة، وملاحظة، وتغيير في الميزانية إلى كل مسافر متصل على الفور، بحيث يرى المخططون المشاركون دائمًا نفس الخطة.
خرائط رحلات تفاعلية
تحول خرائط Leaflet أو Mapbox GL، التي تحتوي على مبانٍ ثلاثية الأبعاد وتضاريس وتصور للمسار وعلامات للصور وتجميع لها، مسارات الرحلات المسطحة إلى خطة مرئية.
الميزانيات وقوائم التعبئة
تتبع المصاريف المصنفة حسب الفئة مع تقسيمات لكل شخص ولكل يوم، ودعم العملات المتعددة، وقوالب قائمة التعبئة، وتتبع وزن الحقائب الاختياري.
مذكرات سفر وأطلس
التقط رحلاتك في دفتر يوميات على غرار المجلة بالصور والحالات المزاجية، وتصور البلدان التي زرتها، والسلاسل، والإحصائيات على خريطة العالم.
SSO و 2FA
ربط أي مزود OIDC — Google، Apple، Authentik، Keycloak — وحماية الحسابات باستخدام المصادقة الثنائية القائمة على TOTP وأكواد الاسترداد.
الذكاء الاصطناعي عبر خادم MCP
يتيح خادم MCP المصادق عليه بواسطة OAuth 2.1، والمزود بأكثر من 150 أداة، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي إنشاء الرحلات، وإعداد قوائم التعبئة، وإدارة الميزانيات بأذونات محددة النطاق.
لماذا تشغّل Trek على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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